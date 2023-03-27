簡直是「異域公主」！迪麗熱巴紅色深V高訂配蝴蝶結美爆　連珍珠項鍊都戴得優雅

記者李薇／台北報導 圖／嘉行迪麗熱巴工作室微博

大陸微博之夜在日前登場，現場受邀明星一個比一個還大咖，在舞台與紅毯上比美比帥！向來擁有高人氣的迪麗熱巴這次現身一樣沒讓粉絲失望，只見她身穿了一套紅色深V細肩帶禮服，左右手還繫著超美淡粉色蝴蝶結，超大裙襬駕馭起來氣勢十足，美出新境界。

迪麗熱巴這次出席活動，身穿法國高級訂製服Giambattista Valli 2023春夏系列作品，紅色細肩帶禮服運用別緻皺褶製作出細節，讓禮服的胸前曲線以及裙襬線條展露無遺，最特別的更是在背後設計超大粉紅色蝴蝶結，讓手可以穿過的設計，宛如披著披肩出場，修飾手臂超顯瘦。

因為這次選的禮服採用深V設計，脖子當然不能空著，所以迪麗熱巴選搭了日本頂級珍珠品牌MIKIMOTO的設計，多層次珍珠項鍊層層堆疊，展現出份量感，耳上運用小巧單顆珍珠耳環搭配，一多一少拿捏得恰到好處，讓她美出新的層次，駕馭起浮誇禮服也絲毫不過分。

有趣的是因為這套禮服裙襬相當有份量，身高169公分的迪麗熱巴為了撐起整件單品，在高跟鞋上也下足了功夫，套上Roger Vivier的桃粉紅色楔型鞋，前高後高的設計走起來不僅不會累，超可愛繽紛色調也很搭禮服，重點是還能讓整個人氣場滿分。