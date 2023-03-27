fb ig video ETtoday search mobile

好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人

>

編輯／Lily

你真的了解自己嗎？不少人喜歡藉由心理測驗來看出自己的人格特質，《小紅書》就有一個圖片心理測驗，你一眼覺得它像什麼？藉由答案就能秒測你是軟弱還是堅強，測過的網友都說準！

▲▼心理測驗。（圖／小紅書）

▲第一眼直覺能透露你的真實性格。（圖／翻攝自小紅書）

你覺得上面這張圖，看起來像什麼呢？

A.有裂紋的水煮蛋

B.即將孵化的雞蛋

C.不倒翁

D.鞋印

----------------------------

選擇A.水煮蛋的你

真實的你性格膽小，因為小時候一些不好的經驗，讓你缺乏安全感，在你心裡你認為自己還是那個弱小的小孩，所以你不敢面對曾經那些你認為的危險事物，記得提醒自己，現在的你已有保護自己的能力，遇到事情請勇敢面對，很多事情真的沒你想的那麼嚴重。

選擇B. 即將孵化雞蛋的你

你的性格比較要強，外人都以為你有點強勢，其實你只不過比較有原則罷了，遇到原則性問題，你比較不會輕易改變自己的想法，當遇到事情沒辦法解決的時候，你雖然會向外求助，但其實內心早有答案，你的底線非常清楚，沒有人能跨越這一步。

選擇C.不倒翁的你

生活上的任何決定都難不倒你，你心中早有定案，也非常有自己的想法，不太會因為外人三言兩語而改變，你很清楚為什麼自己想要這樣做，面對外面的質疑，你不聽也不去看，努力地往自己的目標邁進。

選擇D.鞋印的你

你的心思敏感脆弱，很容易因為別人的意見而改變，因為擔心會失敗，所以遇到挫折也較容易放棄，你沒有自己的中心思想，喜歡盲從他人的喜好來決定，但是太過於迎合別人，反而會失去自己的個性。

►第一眼看到是男人還是女人的臉？秒測你現在「最缺乏的東西」

 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

第一眼, 心理測驗, 個性, 性格

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到是男人還是女人的臉？秒測你現在「最缺乏的東西」

第一眼看到是男人還是女人的臉？秒測你現在「最缺乏的東西」

《黑暗榮耀》林智妍美腿超逼人，吃番茄甩8公斤　Tiffany瘦腿方式超佛

《黑暗榮耀》林智妍美腿超逼人，吃番茄甩8公斤　Tiffany瘦腿方式超佛

營養師點出「瘦不下來」的6大原因，原來「吃太少」也不行

營養師點出「瘦不下來」的6大原因，原來「吃太少」也不行

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦 楊冪馬甲紅裙勾出極致S曲線！　Jessica罕見放送深溝化身黑天鵝 好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人 台中Lalaport北館4月下旬試營運　全台首家牛角Buffet、80家日系品牌曝光 虞書欣好辣！深V開到腰渾圓美乳不藏了　腰間性感放送360度零死角 你對自己內心了解多少？　超神準彩虹數字秒測出真實性格 包・開箱／朴恩斌拎Tory Burch迷你托特包拍大片　Ｑ萌糖果色用超酷環保材質製成

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面