好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人

編輯／Lily

你真的了解自己嗎？不少人喜歡藉由心理測驗來看出自己的人格特質，《小紅書》就有一個圖片心理測驗，你一眼覺得它像什麼？藉由答案就能秒測你是軟弱還是堅強，測過的網友都說準！

▲第一眼直覺能透露你的真實性格。（圖／翻攝自小紅書）

你覺得上面這張圖，看起來像什麼呢？

A.有裂紋的水煮蛋



B.即將孵化的雞蛋



C.不倒翁



D.鞋印

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選擇A.水煮蛋的你

真實的你性格膽小，因為小時候一些不好的經驗，讓你缺乏安全感，在你心裡你認為自己還是那個弱小的小孩，所以你不敢面對曾經那些你認為的危險事物，記得提醒自己，現在的你已有保護自己的能力，遇到事情請勇敢面對，很多事情真的沒你想的那麼嚴重。

選擇B. 即將孵化雞蛋的你

你的性格比較要強，外人都以為你有點強勢，其實你只不過比較有原則罷了，遇到原則性問題，你比較不會輕易改變自己的想法，當遇到事情沒辦法解決的時候，你雖然會向外求助，但其實內心早有答案，你的底線非常清楚，沒有人能跨越這一步。

選擇C.不倒翁的你

生活上的任何決定都難不倒你，你心中早有定案，也非常有自己的想法，不太會因為外人三言兩語而改變，你很清楚為什麼自己想要這樣做，面對外面的質疑，你不聽也不去看，努力地往自己的目標邁進。

選擇D.鞋印的你

你的心思敏感脆弱，很容易因為別人的意見而改變，因為擔心會失敗，所以遇到挫折也較容易放棄，你沒有自己的中心思想，喜歡盲從他人的喜好來決定，但是太過於迎合別人，反而會失去自己的個性。