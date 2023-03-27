虞書欣好辣！深V開到腰渾圓美乳不藏了　腰間性感放送360度零死角

記者李薇／台北報導 圖／虞書欣工作室、estheeerrrrr IG

藝人虞書欣因演出《蒼蘭訣》中的小蘭花一角爆紅，在劇中多以可愛甜美形象現身，加上仙袍類型的穿搭，吃虧肉肉臉總顯不出好身材；最近在微博之夜，她以行動證明自己姣好狀態，身穿黑色貼身禮服不僅有深V設計，連腰間都挖空，絕美胸型跟纖細曲線讓她擺脫肉肉形象，辣到噴血。

虞書欣這次在活動上身穿黎巴嫩婚紗品牌Elie Saab 2022秋冬系列設計，向來以夢幻浪漫聞名的品牌，這次將女性的優雅再次透過傑出剪裁，展現淋漓盡致的完美體態，不僅在胸前設計了大片網狀閃鑽圖騰，連衣料都是深V加露腰，一點肉都沒辦法藏。

好在虞書欣體態管理有成，駕馭起仙女婚紗也絲毫沒漏氣，該性感的渾圓胸型、火辣S腰線全部放送，一轉身連背部都是大開口，可以說是360度沒有死角的完美程度，讓粉絲大飽眼福；而為了這次活動，其實虞書欣準備了3套禮服亮相，其中一套據粉絲透露，因為沒辦酒會所以沒穿。

而這件讓粉絲超扼腕的禮服出自印度設計師品牌Rahul Mishra的作品，來自2022的秋冬高訂運用獨特圖騰刺繡製作出整件禮服，金色襯底設計在光線下熠熠發光，盡顯極致奢華，最厲害的是胸前V領直接開到腰，簡直辣翻天，讓粉絲都想一睹這件單品的風采。