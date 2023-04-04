到桃園非吃不可的口袋名單　超美文青咖啡廳、韓版「粉嫩販賣機」好好拍

文／MENU美食誌

桃園在地人都經常拜訪的口袋美食，這篇通通幫你收集好。

裊裊間串燒酒場-居酒屋

桃園市桃園區

日式居酒屋氛圍，烤功和食材相當實在，推薦人氣排名第一的剝皮辣椒牛肉串和裸體起司奶油蝦。非常適合跟朋友小聚或是下班之後小酌，同樣也是單身友善店家！

▲裊裊間串燒酒場。（圖／美食客萌萌提供）

甘日洋食行

桃園市桃園區

主打樸實手做、回歸食物本質，以新鮮食材烹調。餐廳為挑高的樓中樓設計，採木質風的裝潢風格。特別推薦老爸紅燒肉漢堡和手工豆腐生機蔬菜和風沙拉。

▲甘日洋食行。（圖／美食客YOUHU日常提供）

坐著做。壽司本店

桃園市中壢區

店家選用的食材，大部分為日本空運來台的當季海鮮魚貨，餐點搭配的相當有創意，以高檔食材創作出日式割烹無菜單料理，店家採預約制。

▲坐著做。壽司本店。（圖／美食客陳先生提供）

日福 OH HAPPY DAY

桃園市桃園區

店內挑高設計，採光明亮，除了提供店家限量手作的自製甜點外，還有低糖新鮮的寶寶蛋糕系列，另外也有販售台北時飴的千層蛋糕，種類多元。

▲日福 OH HAPPY DAY。（圖／美食客象山女子提供）

有食候。紅豆桃園店

桃園市桃園區

入口有韓版粉嫩的販售機，用餐空間更是療癒夢幻，完全是網美的拍照天堂。提供的餐點也相當多元，除了基本的日式冰品和飲料，也有三明治和輕食可選擇。

▲有食候。紅豆桃園店。（圖／美食客MommyPat佩特媽咪提供）

村民食堂-廚窗港點

桃園市桃園區

一樓是廚窗港點、二樓則是主打火鍋的食大鍋。廚窗港點為多達上百種食材的港式飲茶吃到飽，蒸籠港點都在水準之上，推薦招牌奶皇包，限時出爐，非吃不可。

▲村民食堂-廚窗港點。（圖／美食客豬是的念著倒提供）



防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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