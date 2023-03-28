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NewJeans Hanni俏麗拍GUCCI新廣告　Dainelle秀逆天「天鵝頸」打對台

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記者王則絲／台北報導

怪物女團NewJeans成員們各個身懷大牌代言，其中Hanni以GUCCI全球品牌大使之姿出鏡新廣告，以俏麗學院風造型，帶貨新款鮮紅色的1955馬銜鍊手袋；另一成員Dainelle登上韓版《VOGUE》最新封面，穿著一系列BURBERRY新造型拍攝時尚大片，隔空與Hanni打對台，其中一套黑色貼身裝扮，Danielle的逆天「天鵝頸」成為亮點。

▲Hanni、Dainelle新畫報。（圖／翻攝自IG）

▲Hanni出鏡拍攝GUCCI Horsebit系列新廣告。（圖／品牌提供）

GUCCI的標誌性元素「馬銜鍊」擁有悠久的歷史，1953年首次出現後，持續在鞋款、包款設計上延續使用至今，幾乎從沒退燒過，今年GUCCI為此Horsebit系列拍攝全新廣告，由知名時尚攝影雙人組Mert & Marcus執掌拍攝，邀請到怪物女團NewJeans的成員Hanni、《小美人魚》女星海莉貝莉（Halle Bailey）以及茱莉亞加納（Julia Garner）擔綱演繹。

▲Hanni、Dainelle新畫報。（圖／翻攝自IG）

▲Hanni、Dainelle新畫報。（圖／翻攝自IG）

▲《小美人魚》女星海莉貝莉以及茱莉亞加納也擔綱演繹Horsebit系列。（圖／品牌提供）

Hanni身為最年輕的品牌大使，同時也是話題度最火熱的K-Pop藝人之一，她於廣告中以Oversize西裝外套搭配襯衫領帶和迷你短裙，帶出學生乖巧氣質，身上背的則正是Horsebit 1955肩背包的鮮紅色新款，配上她招牌的齊瀏海造型，盡顯俏皮與甜美的姿態。

NewJeans另一位成員Danielle則是BURBERRY的全球品牌大使，她近期隻身登上韓版《VOGUE》新封面，示範多套BURBERRY的最新服裝造型，憑藉獨特混血顏值駕馭起經典格紋套裝，更有英倫氣息，另一套高領貼身的黑色套裝，將Danielle修長的體態勾勒而出，完美肩頸曲線也一覽無遺，讓粉絲們都認不住為她的「天鵝頸」驚呼。

▲Hanni、Dainelle新畫報。（圖／翻攝自IG）

▲Danielle於畫報中展露逆天天鵝頸線條。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

NewJeans, Hanni, Danielle, GUCCI, Horsebit, 馬銜鍊, 1955

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