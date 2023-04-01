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從睡姿就可以看出異性緣好壞！仰躺朋友超多但沒戀情，1個性缺點難怪沒人愛

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文／C編

想知道你的異性緣怎麼樣嗎？也許可以從睡姿中看出端倪，以下這個心理測驗選出你最常使用的習慣，就可以測驗出你的異性緣好或差。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

Q：你經常以什麼樣的姿勢入睡？

A.臉朝上，平躺入睡

B.抱著娃娃或被子入睡

C.手放在頭或頭髮附近

D.側躺著睡

E.以上皆非

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

A.臉朝上，平躺入睡

你是一個個性大方又很隨和的人，在人群中的人緣非常好，可以說是人氣王代表，卻沒有異性緣到來，因為你太過耀眼，身邊的人不敢追求，也有可能是害怕被你的好友評論、攻擊，加上你大剌剌的個性，豪爽卻缺少女人味，如果願意用點心在異性上，一定會有很多好緣分。

B.抱著娃娃或被子入睡

比起現代年輕人的速食戀愛，你個性相對來說比較嚴肅，對異性警戒心很高，不會輕易跟他們做朋友，加上你很重視彼此的精神交流，所以跟異性相處比較緊張，其實可以多放鬆一點、不要太害怕，就有機會找到精神契合的人。

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／netflixkr IG）

C.手放在頭或頭髮附近

你其實是有容貌焦慮的現象，對於外表非常重視，同時也認為擁有好的外型，可以吸引到異性的注意跟讚美，但其實說到底是你對自己不夠有自信，內在也是很關鍵的特色，由內而外的魅力也可以讓自己更有信心。

D.側躺著睡

你算是很會關注身邊異性朋友的人，但往往都停留在「想」的階段，不敢多做行動，機會不等人，乾等下去往往只會錯失緣分，而且異性互相吸引本來就很自然，不用尷尬、害羞，只要勇敢邁出一步，其實會有意想不到的驚喜。

E.以上皆非

你是一個很擅長獨自生活的人，不管是異性或同性對你來說差別不大，幾乎都可以處得很好，而且其實身邊的異性朋友也不少，但需要你更注意去關注、發掘，不要一直都專注在自己的生活，就有機會遇到志同道合的對象。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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