孟耿如、李千娜齊現身看CHARINYEH大秀　透過服裝重回白色恐怖時期

記者王則絲／台北報導

設計師葉珈伶品牌CHARINYEH 27日於台北時裝周發表2023秋冬系列，邀請孟耿如、李千娜、林映彤、邱子芯⋯⋯等名人參與看秀。CHARINYEH 2023秋冬大秀於松山文創園區4號倉庫登場，秀場掛上數條白色帷幕，模特兒們在白霧中魚貫走出，帶領觀眾穿越時空回到白色恐怖時期，以重組、拼接的學生服、復古造型，呈現體制下突破與反叛的思想。

▲孟耿如、李千娜出席CHARINYEH 2023秋冬大秀。（圖／品牌提供）



CHARINYEH 2023秋冬系列以「無何有之鄉」為題，典故出自《莊子・逍遙遊》，指的是虛幻、空想之處，也就是「烏托邦」；不過原篇另有典故，原句：「今子有大樹，患其無用，何不樹之於無何有之鄉，廣莫之野，彷徨乎無為其側，逍遙乎寢臥其下？不夭斤斧，物無害者，無所可用，安所困苦哉！」寓意為「無用之用，方為大用」，莊子的觀點中，所謂「有用」，都只是「小用」，無所可用，反而可頤養天年、逍遙快活。

CHARINYEH本季將時間背景回溯228事件後，以台灣戒嚴時期為背景，與疫情下政府控管與開放的拉扯做連結，探討台灣反烏托邦的現象。利用將權力切碎、重組的概念，試圖抵制、顛覆虛構的理想社會，就像在看似乖巧的學生服、復古正式裝扮、工裝制服⋯⋯上，採用特殊剪裁與撞色拼接的手法，走出突破的道路。

▲CHARINYEH 2023秋冬將時空拉回白色恐怖時期。（圖／品牌提供）



大秀以一系列襯衫造型展開，接著色調轉往鮮紅、卡其，再以深沉的黑色收尾，本季下半身以短褲搭配及膝長襪貫穿，在看似正式的服裝上融入印花與圖案，並以口袋、吊帶等工裝元素，增添層次感，雖然色系不多，但面料的選用十分多元，面料上有皺褶、有壓紋，甚至還有金屬光澤的單品。

▲CHARINYEH 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）