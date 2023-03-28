錶展直擊／「鳳凰女」商務套裝竟露深溝　宣傳再生材質運動錶最夯

▲茱莉亞羅勃茲（中）一身帥氣白色褲裝現身錶展，與蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele與聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele合影。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／日內瓦報導

於瑞士日內瓦登場的2023鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders），昨（27日）開幕首日迎來好萊塢巨星「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲蒞臨，她以蕭邦（Chopard）全球大使身分參加品牌記者會，她身穿俐落的白色西裝符合錶展商務場合氛圍，但又顯露小心機，內搭低胸背心露事業線，讓疊戴的蕭邦心形項鍊輕易成為目光焦點。





▲蕭邦Alpine Eagle系列41 XPS腕錶，未定價。

茱莉亞羅勃茲此趟瑞士錶展行，是為宣傳蕭邦積極推動的永續環保時尚，今年品牌主打的Alpine Eagle系列41 XPS腕錶正是最佳代表，以品牌獨家研發的合金材質Lucent Steel A223精鋼製作而成，成分中有85%為循環再造材質，搭配閃耀的「Monte Rosa Pink」（羅莎峰粉紅色）面盤格外出色，且內在也講究，搭載厚度僅3.30毫米的L.U.C 96.40-L型機芯，具65小時動力儲存，獲得「日內瓦印記」（Poinçon de Genève）認證。除了好萊塢巨星現身錶展，台灣男星也接力造訪，伯爵（PIAGET）陳昊森已戴著Polo錶與珠寶啟程，將於29日參加錶展。





▲伯爵形象大使陳昊森戴上品牌珠寶與腕錶現身桃園機場，飛往日內瓦參加錶展。（圖／伯爵提供）

從鐘錶與奇蹟錶展首日揭露的新作，可發現運動錶熱力延燒，IWC（萬國表）重現錶界傳奇人物、高級運動錶推手Gerald Genta於1970年代設計的工程師SL腕錶風采，特別於展館陳列那個時期的實驗車 Mercedes-Benz C 111-III，傳達簡潔的美學精神，以原創錶為藍本推出Ingenieur工程師自動腕錶40，外觀上錶圈使用具功能性的5顆多邊形螺絲，面盤採用獨特的「網格」結構，而錶鍊則經過重新設計更符合人體工學且易於佩戴，機芯則升級為120小時動力儲存的製32111型機芯。





▲IWC今年主打工程師系列，展館陳列與錶相呼應的實驗車Mercedes-Benz C 111-III。（圖／IWC提供，以下同）





▲IWC工程師自動腕錶40不鏽鋼款，374,000元。

愛馬仕（Hermès）熱賣的運動風H08腕錶，則新增計時碼錶款式，枕形錶殼由碳纖維與石墨烯粉末構成的整塊多層複合材質雕琢而成，堅固又輕盈，搭配亮眼的橘色橡膠錶帶，讓人聯想到愛馬仕的編織工藝，而內裝品牌自製自動上鍊機芯，採單按把設計，以直覺式設計操控計時功能。





▲愛馬仕H08 Chronograph單按鈕計時碼錶，487,000元。（圖／愛馬仕提供）

在運動錶領域深獲肯定的TAG Heuer（泰格豪雅），今年慶祝Carrera系列誕生60周年，從入門錶、女錶、複雜功能錶到華麗版本，都圍繞著賽車魂的Carrera系列，特別是採用Calibre Heuer 02自製機芯的2款Carrera計時碼錶，完美融入日常穿搭；而與陸、海、空運動緊密相扣的Bell & Ross，發表能伴旅人穿梭各時區的BR 03-93 GMT BLUE兩地時間錶，藍灰兩色錶圈各代表日與夜，配合紅色三角尖頭GMT指針，時間一目了然。





▲TAG Heuer Carrera系列60周年推出42毫米計時碼錶，188,400元。（圖／TAG Heuer提供）





▲Bell & Ross BR 03-93 GMT BLUE兩地時間腕錶，139,000元。（圖／Bell & Ross提供）