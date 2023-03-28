芝麻、木耳都入榜！營養師教你吃「黑色超級食物」，身體更健康

▲黑豆有健脾利濕、美容養顏的功效。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

鮮豔的蔬果總讓人食指大動，但其實不起眼的黑色食物，營養價值也很高，營養師余朱青提醒，天然食物中，通常顏色越深的營養價值也越高，她特別點名黑木耳與黑芝麻，適量補充對身體有益。

#黑木耳

營養師余朱青舉例，像是有著血管清道夫之稱的黑木耳，含有天然抗氧化劑花青素、維生素B2，還有、鈣、鐵、等營養成分，能保養心血管健康、穩定血糖，且有豐富膳食纖維，可促進腸胃蠕動、還能增加飽足感。

#黑芝麻

黑芝麻屬於高鈣食物，富含鈣質、鐵質，且含有Omega-3多元不飽和脂肪酸，能幫助維持心血管健康、抗氧化、抗發炎，特別的是黑芝麻屬於堅果類，油脂含量高還能潤腸通便。

營養師余朱青分享，其他像是黑豆、桑葚、海帶、香菇等這些黑色食物，不只料理起來美味，營養價值一樣很高。這些黑色食物大多有豐富的膳食纖維，天然抗氧化性高，且富含蛋白質，其他的營養素像是花青素、維生素A、C、E、礦物質、不飽和脂肪酸和微量元素等等，對身體都很有助益。

▲不起眼的黑色食物，營養價值超乎想像。（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

營養師也提醒，黑色食物外表雖不如鮮豔食物惹人注意，但是它們不只美味，而且營養價值也無法讓人忽略，建議餐桌上各色食材都要有，這樣才能營養均衡。

