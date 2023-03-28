fb ig video ETtoday search mobile

不用168也能瘦！營養師教減肥「12個好習慣」：每口咬20秒

>

▲▼ 營養師教12個好習慣讓你一定瘦 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲營養師表示，調整好日常習慣也能幫助減肥。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@babebani

為了減肥，努力少吃、嘗試各種瘦身法，卻老是看不到效果？其實減肥不一定要執行特殊的飲食方法，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，透過調整生活習慣，也能幫助控制體重！他更分享了養好習慣一定瘦的12件事，慢慢建立好的飲食、生活習慣，就能減肥成功。

1.培養運動習慣

建議至少每週運動3次，每次30分鐘以上，增加熱量消耗，幫助體重控制。如果本來就運動量更大，維持習慣即可。

2.控制食慾別吃太飽

不要餐餐吃到太飽，建議平時控制在七分飽就好。

▲▼ 營養師教12個好習慣讓你一定瘦 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

3.每口咬20秒再吃

每口咬20秒其實就是靠細嚼慢嚥來放慢進食速度，增加飽足感，避免在大腦釋放飽食訊號前，吃下過多食物。

▲▼ 營養師教12個好習慣讓你一定瘦 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

4.盡量睡滿7小時

睡眠對於減重也非常重要，睡眠不足容易使食慾增加、渴望高熱量食物，並易使基礎代謝率下降，造成肥胖；而保持充足睡眠，可以幫助穩定體內的荷爾蒙。

5.睡前2小時不吃東西

睡前吃東西除了會影響睡眠外，夜間「攝食產熱效應」也比較低，容易造成熱量過高。

6.每週甜食攝取小於2次

減少甜食攝取，可大幅減少熱量攝入，建議每週甜食攝取小於2次。

▲▼ 營養師教12個好習慣讓你一定瘦 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

7.吃甜食就減少碳水

甜食與全穀雜糧類代換雖然不太對，但兩者都是屬於碳水化合物的食物，所以吃到精緻甜食，還是只能減少當天澱粉類食物攝取量。

8.澱粉類食物最後吃

調整飲食順序，先吃蔬菜、蛋白質，將澱粉類食物放到最後吃，可減少血糖波動。

▲▼ 營養師教12個好習慣讓你一定瘦 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

9.蔬菜每天至少1.5碗

碗可以選擇直徑12cm、高度6cm的碗，每天至少吃一碗半的蔬菜，吃足蔬菜可以幫助腸道健康，也可以增加飽足感。

10.盡量避免油炸物

油炸物熱量高，也可能對身體造成「促發炎」的問題，所以應盡量減少攝取。

▲▼ 營養師教12個好習慣讓你一定瘦 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

11.飲料改喝豆漿或牛奶

呼應「減少甜食攝取」，有糖就盡量避免，如果想喝飲料就改無糖，或是改喝牛奶及豆漿，還可增加整體蛋白質攝取。

12.限制飲酒

酒精是減脂的超大地雷，如果認真想要減重，還是要盡量避免喝酒，真的要喝就控制在1罐啤酒或是250ml紅酒的量。

►總是嘴饞想吃？營養師揭7個「吃不飽原因」：水喝太少也NG

►少吃也瘦不了？營養師曝「6大錯誤飲食觀念」：斷食法不是萬能

►營養師曝「彩虹飲食」推薦食物！黑色食物能減少癌症風險又抗老

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減重, 秘訣, 原則, 習慣, 方法, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

ET Fashion

推薦閱讀

好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人

好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人

芝麻、木耳都入榜！營養師教你吃「黑色超級食物」，身體更健康

芝麻、木耳都入榜！營養師教你吃「黑色超級食物」，身體更健康

不用168也能瘦！營養師教減肥「12個好習慣」：每口咬20秒

不用168也能瘦！營養師教減肥「12個好習慣」：每口咬20秒

錶展直擊／「鳳凰女」商務套裝竟露深溝　宣傳再生材質運動錶最夯 安格斯12星座一周運勢3／27-4／2　金牛來點正能量、獅子參加婚禮助脫單 皮膚科醫師教「吃出美肌」8秘訣！3種NG食物先避開 第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦 Jisoo白色花卉紗裙仙氣滿滿　專輯、演唱會都穿它，每套價值不斐 虞書欣好辣！深V開到腰渾圓美乳不藏了　腰間性感放送360度零死角 第一眼看到是男人還是女人的臉？秒測你現在「最缺乏的東西」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面