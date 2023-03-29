試・開箱／MIT保養美出天際！海藍色漸層瓶身還能免費體驗超佛

記者李薇／台北報導

MIT保養近年相當強勁，許多新品來勢洶洶，不僅有再生醫學背景起家，也有頂級作品亮相，而且不管是在成分還是選用的瓶器，都可以讓人感受到滿滿細節，完全不輸國外大品牌，重點是價格也較親民，當然是小資女的首選。

＃McCTILL美珂媞歐 全⽅位奧秘修護冰河精華露，30ml、售價2680元

以抗老小紫瓶跟玫瑰原萃在網路上熱賣的美珂媞歐，將保養質感拉高到專櫃層次，推出頂級全⽅位奧秘修護冰河精華露，漸層深藍色瓶身相當好看，裡面成分更是不馬虎，選用了冰河珍珠花超修護喚顏因子搭配日法兩國的頂級天然植萃，超小分子一抹秒吸收，不管是在化妝水之後用、還是洗臉完立刻補充，都可以呵護出潤澤膚質。而品牌更從4月12日起，在北、中、南各據點發放試用，直接加入LINE好友，就能拿價值985元的試用包，免費先體驗再入手。

＃Abysse 法國頂級茉莉保濕精油，15ml、售價2380元

選用產量超珍稀的法國頂級茉莉精油成分添加，並以甜杏仁油為基底搭配多種植物精華，雖然是油狀質地，但其實相當絲滑細緻，一抹就立刻可以帶給肌膚滿滿滋潤力，陣陣淡雅茉莉清香，透過嗅覺讓身心都跟著放鬆，連保養都好療癒。

＃EXOCARE艾索康恩 青春奇肌精華油，30ml、售價2680元

以再生醫學為背景的艾索康恩運用頂級科研創新成分「D-AFE原生賦活因子」，搭配硫辛酸金、補骨脂酚、20%法國橄欖來源角鯊烷、維他命E等配方，製作出質地輕盈的精華油，一滴就可以輕鬆延展全臉，達到滋養修護的效果，輕鬆美肌超有感。