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百達翡麗獻「17款最新腕錶」時計系列陣容更盛　各具技術創新與美學特色

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▲▼百達翡麗,腕錶,日內瓦,鐘錶,展覽。（圖／業者提供）

▲百達翡麗「珍稀手工藝2023」展覽，於4/1至4/15百達翡麗日內瓦沙龍舉行，在場將展出67件作品。

圖、文／百達翡麗提供

在「鐘錶與奇跡‧日內瓦 2023」盛會上，百達翡麗帶來17款最新時計登場，包括一款Calatrava腕錶，配備原創二十四小時顯示與兩地時間第二時區顯示功能；大師報時腕錶最新高級珠寶腕錶式；Aquanaut Luce女裝時計系列散發現代悠閒時尚氣息，現在引入首款年曆腕錶，一眾新款時計彰顯精湛技術與創意。

2014年推出百達翡麗大師報時腕錶，於2016年加入現有時計系列，五種響音報示模式備受注目，包括按照預設時間打簧報時，以及應錶主所求打簧報示日期。品牌現在重新演繹這款腕錶雙面可翻轉錶殼設計，加入專利旋轉裝置，並首度結合白金與玫瑰金推出雙色調款式。編號6300GR-001新款百達翡麗大師報時腕錶，兩枚棕色乳光錶面亦出眾不群，其中時間顯示錶面綴以巴黎飾釘圖案；搭配古雅深栗棕色鱷魚皮錶帶及雙色調折疊扣。

2022年，百達翡麗為彰顯大師報時腕錶機械設計完美，推出兩款寶石鑲嵌款式。現在，品牌連結高級鐘錶與高級珠寶元素締造最新款式，呈獻編號6300/403G-001百達翡麗大師報時高級珠寶腕錶。新款腕錶添上118顆長方形綠寶石（7.87 克拉）和291顆長方形鑽石（20.54 克拉），閃爍生輝，奠立「長方形」及「隱密式鑲嵌」技巧的卓爾典範。

17款最新時計還包含編號 5316P-001腕錶，亦是打簧報時鐘錶傑作。編號5316/50P-001頂級複雜功能腕錶以及重新演繹編號 5531G-001、5178G-012兩款三問腕錶。還有最新複雜功能時計款式Calatrava時計系列。百達翡麗亦擴展旗下典雅女裝腕錶系列，推出 Calatrava編號4997/200R-001新款自動上鍊腕錶、編號5261R-001 Aquanaut Luce年曆腕錶等。亦有Aquanaut自動上鍊男裝計時碼錶，編號5905R-010自動回位計時秒年曆腕錶和Gondolo時計系列。一系列獨一無二或限量時計（拱形座鐘、座鐘、懷錶和腕錶）都在「珍稀手工藝2023」展覽，於百達翡麗日內瓦沙龍舉行，在場展出67件作品，歡迎大眾於4/1至4/15蒞臨共賞。
 

關鍵字：

百達翡麗, 腕錶, 日內瓦, 鐘錶, 展覽

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