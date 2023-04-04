fb ig video ETtoday search mobile

你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了

>

編輯／Blue

情侶相處到一定的階段，便會開始論及婚嫁，但是對方真的是值得託付終生的人嗎？姑且不論對方的長相、社經地位高低等外在條件，想要一輩子幸福的關鍵，絕對取決於談戀愛當下的心態為何，女生們快張大雪亮眼睛，仔細判定你愛的另一半，究竟是「男孩」還是「男人」吧。

▲男人 。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

▲判定你的另一半究竟是「男孩」還是「男人」。（示意圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

#「男孩」靠嘴說，「男人」靠行動證明

正所謂只會出一張嘴，男孩的心態比較不成熟，因此靠著靈巧的三寸不爛之舌，就可以把你哄的一愣一愣的；相反的，男人不喜歡說大話，凡事會先經過謹慎評估，最後靠實際行動來證明自己。

#「男孩」具有佔有慾，「男人」帶有保護慾

男孩的愛情大多以自己為出發點，對於另一半的態度，也總是以佔有慾居多，希望對方也以自己為生活重心；而男人的愛情觀，就相對成熟許多，除了尊重彼此的需求，也將佔有慾變成一種保護慾，他們希望能保護另一半，並讓對方勇於追求自己所嚮往的生活。

▲男人男孩差別。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

#「男孩」會找各種藉口，「男人」懂得承認錯誤

坦承錯誤需要很大的勇氣，小時候犯錯，總是會先將錯誤歸咎到自己粗心或是別人身上，但長大後，需要為自己的錯誤負責任，因此心態成熟的「男人」會勇於坦承自己的錯誤，而幼稚的「男孩」只會以藉口搪塞。

#「男孩」追求刺激生活，「男人」嚮往平淡安逸

無論男女，年輕的時候總是喜歡追求有趣、刺激的生活，活動越是精彩豐富，越是讓人感到心動，然而隨著年齡增長，不少人漸漸嚮往平淡，並且開始追求舒適的家庭生活。不過還是有少數人，即使年紀不小了，還是喜歡追求刺激，如果你的另一半還沒定下心來，就要仔細觀察，現在的他是否能讓你託付一生。

#「男孩」只想到當下，「男人」會將你納入未來考量

年輕時，我們總是有多少錢就花多少錢，想著當下玩樂比較重要，以後的事，等真的遇到了再說就好，但男人卻不一樣，他們會開始計劃將來，希望能給另一半穩定舒適的生活，因此男人會開始計畫將來，並且尊重你的想法和人生規劃。

▲男人男孩差別。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

男人, 男孩, 戀愛觀, 價值觀, 成熟

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人

第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人

默默記住你的喜好　5個小舉動透露對方「其實已經喜歡你」

默默記住你的喜好　5個小舉動透露對方「其實已經喜歡你」

邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用

邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用

便當裡面最先吃哪一個食材？愛吃它根本人見人愛交際王！ 營養師：柳丁能吃就別打成汁，一杯逼近全糖手搖飲 好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人 你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了 6款精品「小黑方包」耐看不過時　CHANEL、CELINE讓你當精緻女孩 到桃園非吃不可的口袋名單　超美文青咖啡廳、韓版「粉嫩販賣機」好好拍 包・開箱／MIU MIU「口袋腋下包」超多功能！榮登最不廢小廢包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面