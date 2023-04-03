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5款韓國女星愛用身體乳！Jennie同款聞不膩、IU高貴牡丹香用了好多年

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文／美人圈

身為精緻的女孩喜歡香氣瀰漫的味道，不是只有噴香水這個選擇，「香氛身體乳」淡淡的香味從身上散發出來，更讓肌膚彷彿自帶體香。今日小編盤點五位韓國女星愛用的身體乳液，擦上它不僅解決乾燥的皮膚問題，還能當香香女孩！

女明星同款身體乳推薦

 BLACKPINK Jennie：TAMBURINS BIGALICO身體乳

一直以來都喜歡柑橘香味的Jennie，對TAMBURINS家這款柑橘味的身體乳讚不絕口，TAMBURINS來自韓國小眾香氛護理品牌，Jennie喜歡的BIGALICO是屬於果香調的香氣，清爽的柑橘自然又好聞，身體乳的質地像奶油一樣厚，非常的保濕，淡淡的餘香也很持久，Jennie表示搭配沐浴露禮盒一起送給朋友們，都受到一致的好評，跟Jennie一樣喜歡柑橘香氣的朋友們還不趕緊加入購物車！

5款女星愛用身體乳推薦！Jennie御用柑橘香清爽又不膩，IU牡丹花香高貴好迷人

▲Jennie分享愛用的身體乳。（圖／YOUTUBE／JennierubyjaneOfficial）

Red Velvet JOY：Pure Fiji white ginger lily身體乳

這款能散發出白薑花香氣的身體乳是JOY的心頭愛好，JOY說每次擦了這款身體乳都會被別人問說「今天噴了什麼香水？」害她都不想要拿出來分享了，Pure Fiji是來自斐濟的產品，因純淨高級而出名，每一款香味都被大家瘋狂推薦，據韓國網友表示，在JOY分享完這款身體乳後就大缺貨了，想入手同款的姐妹們可要隨時關注貨量喔！

5款女星愛用身體乳推薦！Jennie御用柑橘香清爽又不膩，IU牡丹花香高貴好迷人

▲Red Velvet JOY。（圖／YOUTUBE／엘르 코리아_ELLE KOREA）

Red Velvet 澀琪：LE LABO Another 13身體乳

LE LABO家的這款Another 13身體乳適合在夏天使用，非常好推、好吸收，香味是黃葵與梨的清香，聞起來暖又甜，像本來就停留在身上的體香一樣，澀琪說這款身體乳的網路評價有好有壞，而她覺得這款乳液與她的體香融合得很好，聞起來很棒是會一直想用的香味。

5款女星愛用身體乳推薦！Jennie御用柑橘香清爽又不膩，IU牡丹花香高貴好迷人

▲澀琪同款身體乳。（圖／YOUTUBE／W KOREA）

IU：Acqua di Parma高貴牡丹花身體乳霜

這款高貴牡丹花身體乳霜IU用了好多年，周遭的人都說這就是IU的代表香氣，比起香水更喜歡身體乳的IU，也曾在直播上介紹過這款身體乳霜，直接造成大缺貨！花香調的Acqua Di Parma高貴牡丹花身體乳霜留香非常持久，會散發出高級的牡丹香，帶點淡淡的琥珀、麝香，讓整個人有種迷人、甜美的氣息。

5款女星愛用身體乳推薦！Jennie御用柑橘香清爽又不膩，IU牡丹花香高貴好迷人

▲IU用了好多年的高貴牡丹花身體乳霜。（圖／IG@dlwlrma）

TWICE 娜璉：Buly 1803墨西哥晚香玉身體乳

這款身體乳以晚香玉作為主角，襯以丁香與香草調和而成，如同藍色的波斯花園石牆裡，被月光陰影籠罩的晚香玉濃郁氣息，此款質地像冰淇淋一樣清爽的身體乳，設計靈感來自古埃及托勒密王朝與古羅馬盛行的牛奶美膚良方，能有效柔嫩與平滑肌膚，好推開持香久，復古的包裝送禮也很有面子。

5款女星愛用身體乳推薦！Jennie御用柑橘香清爽又不膩，IU牡丹花香高貴好迷人

▲TWICE娜璉愛用身體乳。（圖／IG@nayeonyny）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, Jennie, IU, 娜璉, JOY, 澀琪, 身體乳, 保養

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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