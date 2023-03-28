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峮峮內衣外露胸前「炸裂」！　曝慘痛經驗：平口內衣曾「掉到肚子」

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記者王則絲／台北報導

中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吳函峮）近日「炸裂陳子豪」應援曲紅到日本甲子園，還在日本發佈了數位寫真，今（28日）峮峮更獲邀出席日本知名內衣品牌PEACH JOHN的發表會，現場演繹內衣新品，胸前深溝「炸裂」相當性感，訪問中她透露曾穿過不適合的平口內衣，釀成慘痛經驗，「某一場開場舞，結束時小可愛在我的肚子上。」

▲峮峮PEACH JOHN活動。（圖／品牌提供）

▲峮峮率先示範PEACH JOHN春季新內衣款式。（圖／品牌提供）

峮峮近年跟日本非常有緣，不只先前登上日本雜誌封面，近日她的成名應援曲「炸裂陳子豪」更於日本甲子園賽場上播出，在日本已累積相當高人氣的峮峮，也順勢推出性感可愛的寫真集，打算圈下更多的粉絲。

▲峮峮PEACH JOHN活動。（圖／品牌提供）

▲峮峮率先示範PEACH JOHN春季新內衣款式。（圖／品牌提供）

就連日本內衣品牌PEACH JOHN也看上峮峮的魅力，邀請她搶先演繹春季新品。活動上峮峮以低胸上衣造型露出內搭的「曲線美」系列內衣，她特別選擇了薰衣草紫色的款式，認為最能凸顯女孩的美，她也提到「曲線美」系列穿起來非常軟，低脊心的特點則更提升舒適度，且她強調不太需要「喬奶」，內衣高脇邊設計加上襯墊集中效果非常好。

▲PEACH JOHN 2023春季新品。（圖／記者王則絲攝）

▲「PEACH JOHN曲線美系列」共推出五種顏色，有時尚黑色、薰衣草紫、優雅白、淡粉紅及酒紅色。（圖／記者王則絲攝）

身為需要大動作活動的啦啦隊員，峮峮表示「平口內衣」對啦啦隊女孩來說是不可或缺的存在，自己就有收藏非常多件PEACH JOHN多年熱賣的「平口不走光」系列，穩定性非常夠，讓她很有安全感。

今年「平口不走光」系列推出台灣限定升級版，鋼圈變軟、襯墊更輕薄，並增加可拆肩帶。一件好的平口內衣有多重要，峮峮最懂，她提到，「2016年的某一場開場舞上，結束時小可愛在我的肚子上。」路邊攤隨便購入的百元平口內衣，讓她得到了慘痛的教訓。

▲PEACH JOHN 2023春季新品。（圖／記者王則絲攝）

▲「PEACH JOHN 平口不走光蕾絲軟鋼圈肩帶可拆內衣台灣限定升級版」共釋出三種顏色，純黑蕾絲、米白及煙燻粉紅。（圖／記者王則絲攝）

說到內衣，近期最具話題的內衣廣告不得不提到Calvin Klein，現任品牌大使Jennie，以及超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）尺度全開、性感出鏡，Jennie演繹新款Modern Cotton內衣，黑色蕾絲設計比起先前的運動風內衣更加誘人；麥可B喬丹（Michael B. Jordan）也首次為Calvin Klein拍攝廣告。

▲CK廣告。（圖／品牌提供）

▲CK廣告。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 2023春季形象廣告。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

峮峮, PEACH JOHN, 應援女神, 中信兄弟啦啦隊

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