10款「煥膚身體乳」擺脫背痘、粗糙肌膚　夏日來臨前勤奮擦

文／美人圈

天生容易出油的體質，不光臉蛋油膩膩、胸前背後也容易佈滿粉刺痘痘！以下小編帶來10款「煥膚身體乳」推薦，在夏天來臨前勤奮擦，有效擺脫肌膚粗糙、背痘困擾，就連「毛囊角化」都能有效改善！

煥膚身體乳推薦

1：寶拉珍選 2%水楊酸身體乳

寶拉珍選「2%水楊酸身體乳」是許多油痘肌網友的最愛！蘊含2%水楊酸的身體乳液，以相當溫和方式去除老廢角質，對抗頸部以下的痘痘粉刺、粗糙顆粒，同時保濕乾燥肌膚，就連膝蓋、手肘等部位一個禮拜內都變得柔嫩細緻，連毛孔角化問題都有感改善，一用就回不去了！

▲寶拉珍選 2%水楊酸身體乳，210ml／NT$1,050。（圖／寶拉珍選）

2：DR.WU 杏仁酸亮白煥膚身體乳

DR.WU不愧是抗痘專家！不僅將爛臉晉升成水煮肌，就連身體膚質也幫大家顧好！2%杏仁酸及2%水楊酸複合配方，能有效協同肌膚代謝並疏通、清除粉刺、緊緻毛孔，改善肌膚暗沉與粗糙，還給大家自然光亮的肌膚色澤！此外，這款還是不含酒精、人工香精，溫和不刺激，敏弱肌也能安心使用！

▲DR.WU 杏仁酸亮白煥膚身體乳，150ml／NT$900。（圖／Dr.wu）

3：妮維雅 煥膚柔嫩奇肌雙管精萃凝乳

開架人氣身體乳液品牌「妮維雅」也有煥膚身體乳！這瓶精萃凝乳為雙管設計，內管採用醫美級安瓶精萃，改善皮膚粗糙顆粒，重現絲滑柔嫩膚觸；外管則是添加維他命B5、高效保濕玻尿酸，建立屏障同時建立肌膚保水度。

▲妮維雅 煥膚柔嫩奇肌雙管精萃凝乳，200ml／NT$679。（圖／妮維雅）

4：薇佳 2%水楊酸美體煥膚乳

薇佳這瓶身體乳含有高劑量2%水楊酸，有效擊退全身老廢角質、緊緻毛孔，強打煥膚同時保濕，完整鞏固肌膚屏障，讓身體肌膚更加柔嫩平滑，還原嬰兒肌膚般的觸感，還有尿囊素、積雪草呵護肌膚、改善不適感。水感質地塗抹後不會留下黏膩觸感，早上使用也不用擔心黏衣服。

▲薇佳 2%水楊酸美體煥膚乳，150g／NT$1,350。（圖／薇佳）

5：凡士林 5.5%果酸精華煥膚調理精華身體乳

凡士林「5.5%果酸精華煥膚調理精華身體乳」擁有拋光小天才的美稱！注入高濃度5.5%果酸精華，溫和代謝全身的老廢角質提升肌膚細緻平滑度。並加入了修護肌膚屏障、提升肌膚保濕與細緻度的神經醯胺與菸鹼醯胺，網友實際體驗表示：「皮膚摸起來真的光滑了許多！」

▲凡士林 5.5%果酸精華煥膚調理精華身體乳，250ml／NT$699。（圖／凡士林）

6：TKLAB 杏仁酸煥膚身體乳

TKLAB「杏仁酸煥膚身體乳」白天使用也不用擔心曬黑！這款選用杏仁酸是親脂性酸類，可以淨化毛孔、細緻肌膚，比起水楊酸更溫和，對於肌膚容易敏感的人，這款是防止肌膚粗糙、減少肌膚脫屑的首選！許多網友還會拿來擦腳後跟，讓粗糙死皮超厚的阿嬤腳回到細嫩的少女肌。

▲TKLAB 杏仁酸煥膚身體乳，200ml／NT$900。（圖／TKLAB）

7：霓淨思 杏仁酸透亮煥膚身體乳

毛囊角化也能靠它改善！這瓶煥膚身體乳添加植萃三重酸，包含2%杏仁酸、2%水楊酸以及大馬士革花蜜酸，能調理粗糙顆粒、粉刺痘痘，又相當平價、經常打折，CP值滿等！質地清爽不黏膩，無添加酒精、防腐劑、人工香精，全膚質都適用，不過建議如果白天使用要好好防曬唷！

▲霓淨思 杏仁酸透亮煥膚身體乳，180ml／NT$900。（圖／霓淨思）

8：聖克萊爾St.Clare 10%果酸煥白美體乳

夏日就是要曬出白嫩肌膚！聖克萊爾採用10%果酸，打擊背後的粗糙暗沉感，還你少女美背，並添加玻尿酸、益生菌、維他命B5，水潤柔滑的質地，夏天用也覺得不油膩、不悶，滋潤度剛好。

▲聖克萊爾St.Clare 10%果酸煥白美體乳，100ml／NT$1,180。（圖／聖克萊爾St.Clare）

9：Dr.Douxi 朵璽 杏仁酸5%煥膚無瑕身體乳

挑選酸類保養總是擔心肌膚太過乾燥變成「白屑」公主嗎？這款添加蜂蜜萃取、有機薄荷萃取，調理油水平衡，同時打造柔嫩細緻肌膚，其中蘊含5%杏仁酸，能亮白身體每一吋肌膚、掃除肌膚老廢角質，還帶有好聞香味，是夏天和油痘肌人的好選擇！

▲Dr.Douxi 朵璽 杏仁酸5%煥膚無瑕身體乳，200ml／NT$880。（圖／Dr.Douxi 朵璽）

10：妮傲絲翠 果酸深層保養乳液

油痘肌的救星！這款妮傲絲翠「果酸深層保養乳液」臉部身體皆可使用，網友實測使用感受淡化痘疤、改善毛囊角化的效果非常明顯，因為添加15%甘醇酸，濃度比例較一般煥膚身體乳更高，建議初次使用前兩周每1~2天使用一次，建立皮膚耐受度後，再慢慢增加至每日使用兩次。

▲妮傲絲翠 果酸深層保養乳液，200ml／NT$1,300。（圖／妮傲絲翠）

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