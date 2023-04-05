fb ig video ETtoday search mobile

第一直覺選出「寶藏挖掘地」　測帶給你財運的人脈會從哪裡來

>

文／Workworks職場人

每年都會祈求新的一年可以賺大錢、發大財呢！但職場人們有沒有想過，或許真正的財神爺就在自己身邊？這次編輯要來和大家分享一個日網的心理測驗，只要選出「寶藏的挖掘地」，就能測出帶給你財運的人脈會從哪來！

問題：當你看到一則新聞大肆報導，一個歷史已久的寶藏即將出土，那它的挖掘地會是哪裡呢？

（A）金字塔底下
（B）海底深處
（C）神社的井裡
（D）民宅底下

職場人們都決定好答案了嗎？快來看看詳解吧！

▲金字塔。（圖／免費圖庫Unsplash，下同）

選（A）金字塔底下

選（A）的職場人們要注意，當你小氣苛刻的老闆，展現出仁慈的一面時，就代表你的財運要來啦！你的財運意外的被難搞的老闆掌控，他之所以刁難你，是因為他看見了你的才華能力。只要你奮力向前衝，不對老闆的酸言酸語感到氣餒，你就有可能達到什麼都不做就能旺財的機會喔！

日網理財心理測驗「能帶給你財運的人脈從哪來？」憑直覺選出「寶藏的挖掘地」或許財神爺就在身邊？

選（B）海底深處

選（B）的職場人們，不需要再害怕更高等級的群體了，趕緊跳入並建立關係吧！你天賦異稟，卻缺乏勇氣和自信，不如從現在開始，把遠光放遠，把自己放入一個充滿良性競爭的群體裡，或許就能獲得帶給你財運的人脈。

選（C）神社的井裡

選（C）的職場人們可以開始著手「10年養成計畫」（誤）。其實你比你想的更善於培育他人，但出於某個原因，你總是過度依賴年長的同事或上司，現在開始培養後輩，為你的財運開路吧。

選（D）民宅底下

其實你的財神爺就在你身邊！選（D）的職場人們的個性非常隨和、順其自然，所以你不太會去特別認識，能為你帶來錢的人脈，凡事秉持著隨緣的態度。不過，你可能也會因此沒有注意到，你的朋友就是帶給你財運的所在，這也有機會導致你們的友情變卦，可要注意喔！

【延伸閱讀】

日網心理測驗「選出想種的奇幻植物」測你的致富關鍵！年末有可能升官發財嗎？

日網心理測驗「哪張開運圖片最吸引你」測出漏財原因！小心因為見錢眼開釀成損失

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 職場, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人

第一眼看到是西裝還是美腿？測出你在朋友眼中是什麼樣的人

「最容易得罪人」星座Top 3 ！　第一名嘴巴比腦子快，個性超直接

「最容易得罪人」星座Top 3 ！　第一名嘴巴比腦子快，個性超直接

默默記住你的喜好　5個小舉動透露對方「其實已經喜歡你」

默默記住你的喜好　5個小舉動透露對方「其實已經喜歡你」

你的他是「男孩」還是「男人」　5項準則判定完可以嫁了 萊雅集團砸762億「收購Aesop」！預計今年第三季完成交易 便當裡面最先吃哪一個食材？愛吃它根本人見人愛交際王！ 李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差 回頭率超高！春夏「髮香噴霧」推薦，Dior香氛世家好有質感 邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用 6款精品「小黑方包」耐看不過時　CHANEL、CELINE讓你當精緻女孩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面