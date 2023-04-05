第一直覺選出「寶藏挖掘地」　測帶給你財運的人脈會從哪裡來

文／Workworks職場人

每年都會祈求新的一年可以賺大錢、發大財呢！但職場人們有沒有想過，或許真正的財神爺就在自己身邊？這次編輯要來和大家分享一個日網的心理測驗，只要選出「寶藏的挖掘地」，就能測出帶給你財運的人脈會從哪來！

問題：當你看到一則新聞大肆報導，一個歷史已久的寶藏即將出土，那它的挖掘地會是哪裡呢？

（A）金字塔底下

（B）海底深處

（C）神社的井裡

（D）民宅底下

職場人們都決定好答案了嗎？快來看看詳解吧！

▲金字塔。（圖／免費圖庫Unsplash，下同）



選（A）金字塔底下

選（A）的職場人們要注意，當你小氣苛刻的老闆，展現出仁慈的一面時，就代表你的財運要來啦！你的財運意外的被難搞的老闆掌控，他之所以刁難你，是因為他看見了你的才華能力。只要你奮力向前衝，不對老闆的酸言酸語感到氣餒，你就有可能達到什麼都不做就能旺財的機會喔！

選（B）海底深處

選（B）的職場人們，不需要再害怕更高等級的群體了，趕緊跳入並建立關係吧！你天賦異稟，卻缺乏勇氣和自信，不如從現在開始，把遠光放遠，把自己放入一個充滿良性競爭的群體裡，或許就能獲得帶給你財運的人脈。

選（C）神社的井裡

選（C）的職場人們可以開始著手「10年養成計畫」（誤）。其實你比你想的更善於培育他人，但出於某個原因，你總是過度依賴年長的同事或上司，現在開始培養後輩，為你的財運開路吧。

選（D）民宅底下

其實你的財神爺就在你身邊！選（D）的職場人們的個性非常隨和、順其自然，所以你不太會去特別認識，能為你帶來錢的人脈，凡事秉持著隨緣的態度。不過，你可能也會因此沒有注意到，你的朋友就是帶給你財運的所在，這也有機會導致你們的友情變卦，可要注意喔！

【延伸閱讀】

日網心理測驗「選出想種的奇幻植物」測你的致富關鍵！年末有可能升官發財嗎？

日網心理測驗「哪張開運圖片最吸引你」測出漏財原因！小心因為見錢眼開釀成損失

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！