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名人瘋「西芹汁」排毒減重，營養師呼籲：2種人不要喝

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▲▼西芹汁減重。（圖／Unsplash、Pexels）

▲西芹汁建議傍晚空腹飲用最好。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越注重養生，不少好萊塢名人都會來一杯西芹汁，幫助身體排毒，進步一步維持體態，究竟要怎麼喝才能更有感？更有人不適合喝，聽聽營養師夏子雯怎麼說。

隨著養生風潮的盛行，西芹汁已成為許多名人早晨必喝的飲品之一，營養師夏子雯分享，挑選芹菜，色澤要鮮綠，葉柄要長而直，粗細均勻最好。

▲▼西芹汁減重。（圖／Unsplash、Pexels）

▲挑選芹菜有撇步。

夏子雯表示，天天喝西芹汁，約1-2周就會有感，除了體態變得輕盈，精神也會更好，值得特別注意的是，西洋芹屬於感光食物，建議傍晚、吃晚餐前空腹飲用，能降低肌膚變黑的機率，更能增加飽足感，減少晚餐攝取過多的熱量，一舉數得。

但也有不少人害怕西芹的味道，若想增加口感可搭配其他蔬果做成綠拿鐵，像是加入蘋果、奇異果、鳳梨，和西芹汁以1：1比例，既能控制水果糖份的攝取量，也能讓西芹汁更好喝，維生素C幫助身體抗氧化。

▲▼西芹汁減重夯！營養師：2種人不要喝 。（圖／翻攝自FB/營養師夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

她最後也提醒，雖然西芹汁對身體有益，但是須限制鉀攝取量和腎功能不佳的人盡量避免飲用，因西芹汁含鉀量不低，若又製成綠拿鐵，鉀含量更會大幅提升，以免對健康有危害。

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關鍵字：

西芹, 減重, 排毒

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