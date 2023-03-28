fb ig video ETtoday search mobile

「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

>

▲▼喜歡對另一半管東管西的3星座。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人平時也不是愛管閒事的個性，但一旦談起戀愛，對於另一半的事，總愛出意見，任何大小事都想管一管，覺得能為對方好，像是以下3個星座就是代表，有的是缺乏安全感，想要掌握與另一半相關的所有事，也有的是喜歡掌控主導權，還能做到讓對方難以拒絕被管。

▲▼喜歡對另一半管東管西的3星座。（圖／翻攝IG）

Top 3：處女座

雖然常給人愛挑剔的印象，但處女座本身的控制欲並沒有特別強烈，只是因為在感情上比較缺乏安全感，所以當他們愛上一個人的時候，就容易開始想要掌握有關另一半的所有事。其實他們也不會隨意懷疑另一半對自己不忠，或否認對方對自己的好，只是他們容易患得患失，讓他們總想親自維護感情的穩定和諧，而管著另一半對處女來說，能讓他們更有安全感。

▲▼喜歡對另一半管東管西的3星座。（圖／翻攝IG）

Top 2：天蠍座

非常重感情的天蠍座，在談戀愛時總是非常深情，滿心滿眼都裝著另一半，但同時他們的佔有慾也很強，也愛吃醋，在另一半身邊沒有任何威脅出現前，他們也是願意給予另一半足夠的自由。但情緒比較敏感的天蠍，也容易疑神疑鬼，一旦他們感覺不安全，就想時刻守在另一半身邊，就算不能待在一起，也要時刻掌控戀人的一舉一動，從生活、交友到彼此共同的事情上他們都要管。

▲▼喜歡對另一半管東管西的3星座。（圖／翻攝IG）

Top 1：摩羯座

摩羯座屬於越愛你越喜歡管著你的類型，雖然他們平時不喜歡多管閒事，但若是有關於自己戀人的事，不論大小事他們都很關注，就容易會有幫對方管管的想法。在感情中，他們會給另一半足夠的尊重，但喜歡掌控主導權的摩羯，很多事還是習慣以自我為中心，以自己的想法來進行，他們不僅會在許多事上管著另一半，還會讓另一半無法拒絕被管。

►說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

►《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

►有異性沒人性？「偷東西」心理測驗，秒測愛情會讓你失去什麼

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 愛情, 感情, 控制, 愛管, 處女, 天蠍, 摩羯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

ET Fashion

推薦閱讀

好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人

好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人

不用168也能瘦！營養師教減肥「12個好習慣」：每口咬20秒

不用168也能瘦！營養師教減肥「12個好習慣」：每口咬20秒

安格斯12星座一周運勢3／27-4／2　金牛來點正能量、獅子參加婚禮助脫單

安格斯12星座一周運勢3／27-4／2　金牛來點正能量、獅子參加婚禮助脫單

芝麻、木耳都入榜！營養師教你吃「黑色超級食物」，身體更健康 錶展直擊／「鳳凰女」商務套裝竟露深溝　宣傳再生材質運動錶最夯 皮膚科醫師教「吃出美肌」8秘訣！3種NG食物先避開 第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦 Jisoo白色花卉紗裙仙氣滿滿　專輯、演唱會都穿它，每套價值不斐 第一眼看到是男人還是女人的臉？秒測你現在「最缺乏的東西」 虞書欣好辣！深V開到腰渾圓美乳不藏了　腰間性感放送360度零死角

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面