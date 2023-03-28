fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「無效養生」7大NG習慣：喝大骨湯補的不是鈣

>

▲▼營養師曝7個「無效養生」壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels）

▲營養師指出有些流傳的養生習慣其實無效，甚至是錯誤行為。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

近年來健康意識抬頭，越來越多人開始重視健康、養生話題，但你每天在做的「養生習慣」真的有做對嗎？營養師谷傳玲就在小紅書上揭露7個常見的錯誤養生習慣，這些NG行為不僅是無效養生，甚至可以說是在「養病」，快來看看你中個幾個？

NG 1：喝大骨湯補鈣

大骨湯真的不補鈣，即便把大骨剁碎加醋一起煮，骨頭裡的鈣也很難溶解到湯裡。喝下一碗骨頭湯，喝的可不是鈣，而是滿滿的脂肪和嘌呤（普林）。

▲▼營養師曝7個「無效養生」壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels）

NG 2：早上喝淡鹽水排毒

老一輩的人常會把身體的各種代謝廢物稱為「毒素」，且認為要喝淡鹽水，各種毒素才能通過尿液、糞便和汗液排出體外。但谷傳玲表示，其實喝一杯普通的水就能達到同樣的效果，喝淡鹽水反而會讓身體更容易缺水，血壓也更容易失控。

NG 3：喝白粥養胃

白粥軟爛，一碗下肚嘴巴不用嚼，胃也不用磨碎，這其實不是在養胃，只是節省了胃的工作而已，而且白粥的主要成分是水和澱粉，沒什麼營養，還容易升血糖，實在不是養胃的好選擇。

▲▼營養師曝7個「無效養生」壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels）

NG 4：喝果汁補維生素C

不是所有的果汁都富含維生素C，像是蘋果汁、梨汁、葡萄汁的維生素C含量都很低，而且果汁裡的游離糖很高，不僅容易升血糖，還會增加脂肪肝的風險。想補充維生素C，不建議喝果汁，還是吃些柑橘類水果或草莓、奇異果更有用。

▲▼營養師曝7個「無效養生」壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels）

NG 5：趁熱吃

相信很多人在飯桌上都曾聽過媽媽或長輩說「趁熱吃」，飯菜要趁熱吃、湯要趁熱喝，但谷傳玲提醒，國際癌症研究機構（IARC）早就明確提出，超過攝氏65度的熱飲、燙食都是有致癌風險的。

NG 6：喝火鍋湯補身體

很多長輩認為煮得越久的湯越是有營養，像是久煮的火鍋湯，但其實這種湯裡除了有一小部分營養，更多的還是不利於健康的草酸、鹽、脂肪、嘌呤（普林）都在湯裡，喝完不僅容易「三高」，「第四高」高尿酸也會找上你。所以久煮的火鍋湯千萬別喝。

▲▼營養師曝7個「無效養生」壞習慣。（圖／攝unsplash,pexels）

NG 7：飯菜放涼再放冰箱

食物在室溫下放量的過程中，非常容易滋生細菌，如果下次吃之前沒有徹底加熱的話，很容易食物中毒。所以保險的做法是，將熱的飯菜儘快裝進消毒過的密封保鮮盒內，立刻放進冰箱冷藏。
 

►營養師曝「彩虹飲食」推薦食物！黑色食物能減少癌症風險又抗老

►不用168也能瘦！營養師教減肥「12個好習慣」：每口咬20秒

►總是嘴饞想吃？營養師揭7個「吃不飽原因」：水喝太少也NG

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

養生, 健康, 習慣, 錯誤, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

ET Fashion

推薦閱讀

「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人

好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人

營養師曝「無效養生」7大NG習慣：喝大骨湯補的不是鈣

營養師曝「無效養生」7大NG習慣：喝大骨湯補的不是鈣

錶展直擊／劉冠廷進大觀園飽眼福　被卡地亞綠錶迷倒 說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭 《黑暗榮耀》林智妍美腿超逼人，吃番茄甩8公斤　Tiffany瘦腿方式超佛 峮峮內衣外露胸前「炸裂」！　曝慘痛經驗：平口內衣曾「掉到肚子」 你對自己內心了解多少？　超神準彩虹數字秒測出真實性格 Jisoo白色花卉紗裙仙氣滿滿　專輯、演唱會都穿它，每套價值不斐 名人瘋「西芹汁」排毒減重，營養師呼籲：2種人不要喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面