營養師曝「無效養生」7大NG習慣：喝大骨湯補的不是鈣

▲營養師指出有些流傳的養生習慣其實無效，甚至是錯誤行為。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

近年來健康意識抬頭，越來越多人開始重視健康、養生話題，但你每天在做的「養生習慣」真的有做對嗎？營養師谷傳玲就在小紅書上揭露7個常見的錯誤養生習慣，這些NG行為不僅是無效養生，甚至可以說是在「養病」，快來看看你中個幾個？

NG 1：喝大骨湯補鈣



大骨湯真的不補鈣，即便把大骨剁碎加醋一起煮，骨頭裡的鈣也很難溶解到湯裡。喝下一碗骨頭湯，喝的可不是鈣，而是滿滿的脂肪和嘌呤（普林）。

NG 2：早上喝淡鹽水排毒



老一輩的人常會把身體的各種代謝廢物稱為「毒素」，且認為要喝淡鹽水，各種毒素才能通過尿液、糞便和汗液排出體外。但谷傳玲表示，其實喝一杯普通的水就能達到同樣的效果，喝淡鹽水反而會讓身體更容易缺水，血壓也更容易失控。

NG 3：喝白粥養胃



白粥軟爛，一碗下肚嘴巴不用嚼，胃也不用磨碎，這其實不是在養胃，只是節省了胃的工作而已，而且白粥的主要成分是水和澱粉，沒什麼營養，還容易升血糖，實在不是養胃的好選擇。

NG 4：喝果汁補維生素C



不是所有的果汁都富含維生素C，像是蘋果汁、梨汁、葡萄汁的維生素C含量都很低，而且果汁裡的游離糖很高，不僅容易升血糖，還會增加脂肪肝的風險。想補充維生素C，不建議喝果汁，還是吃些柑橘類水果或草莓、奇異果更有用。

NG 5：趁熱吃



相信很多人在飯桌上都曾聽過媽媽或長輩說「趁熱吃」，飯菜要趁熱吃、湯要趁熱喝，但谷傳玲提醒，國際癌症研究機構（IARC）早就明確提出，超過攝氏65度的熱飲、燙食都是有致癌風險的。

NG 6：喝火鍋湯補身體



很多長輩認為煮得越久的湯越是有營養，像是久煮的火鍋湯，但其實這種湯裡除了有一小部分營養，更多的還是不利於健康的草酸、鹽、脂肪、嘌呤（普林）都在湯裡，喝完不僅容易「三高」，「第四高」高尿酸也會找上你。所以久煮的火鍋湯千萬別喝。

NG 7：飯菜放涼再放冰箱



食物在室溫下放量的過程中，非常容易滋生細菌，如果下次吃之前沒有徹底加熱的話，很容易食物中毒。所以保險的做法是，將熱的飯菜儘快裝進消毒過的密封保鮮盒內，立刻放進冰箱冷藏。

