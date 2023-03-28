SOGO母親節化妝品滿5000元回饋最多！8億目標成長10%繼續當坪效業績王

記者李薇／台北報導

遠東SOGO百貨即將在30日舉辦母親節優惠活動，化妝品單筆滿5000元送500元電子抵用券，3月30日到4月9日單日單館單卡滿3萬元，刷國泰世華CUBE卡再享4%回饋，最高14%的回饋率，預估這次成長超過10%，以化妝品主打的忠孝館就可以拿下5億業績。

▲SOGO百貨向來是坪效業績王。（圖／記者周宸亘攝）



這次母親節檔期提早一周開打，從30日開始就有各項優惠及特惠組合，其中，被譽為是「化妝品一級戰區」的SOGO百貨祭出香氛滿3000元送300元電子抵用券，化妝品則是滿5000元送500元電子抵用券，3月30日至4月9日刷指定銀行信用卡，只要單日單館單卡滿5000元以上，就可以兌換4%電子抵用券，而且累積無上限，等於買越多越划算。

SOGO忠孝館店長賴必昌指出，2019年母親節檔期就拿下4億，今年目標是5億，成長超過10%，三個館預計是8億業績，去年忠孝館跟復興館兩間店面就有300億總業績，雖然只有3萬5000坪的大小，卻是坪效最高的店面，今年集團更是挑戰營業額350億目標。

▲SOGO百貨最近美妝市場回溫。（圖／記者周宸亘攝）

根據SOGO復興館調查發現，近年雖然國境解封、精品持續漲價，但買氣依舊沒降，第一季仍然有雙位數成長，包含香奈兒、愛馬仕、LV等品牌都賣得很好，在美妝部分則是7000元以上的頂級香氛跟高端保養系列受到歡迎，也有雙位數成長，而且「貴婦」年齡層更下修，20幾歲的年輕人願意也很敢消費，預計母親節化妝品將成長6%，拿下2億1000萬目標。

賴必昌也表示，雖然台人出國旅遊夯、加上匯率很優，但不少顧客反應國外買精品未必有貨，所以都回頭來百貨入手，加上口罩解禁，來客數增加3成、客單價也提高5%，購物意願很高，男女服飾都有15%以上成長、高爾夫甚至達到25%的成長，忠孝館也預計在母親節後進行女裝樓層改裝，預計會帶動業績成長6%到7%。

▲統一時代百貨也祭出優惠方案。（圖／記者周宸亘攝）

統一時代百貨也在4月6日舉辦2023美人節活動，化妝品、香氛、內衣滿2000元送300元，消費滿6000元最多送1400元，最高回饋25%，尤其是首4日最優惠，搭配icashPay支付滿6000元再送300元，icashPay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000元再加送200元，合計最多送到1400元，當然是買到6000元級距最省錢。

因應政府普發6000元，統一時代百貨也特別推出滿額優惠，多達20個以上的品牌通通都有，最低38折起，像是：法國特福360度旋風氣炸鍋＋PerfectMix＋調理機，原價15890元，特價6000元（38折）、象印多功能智慧烘焙機＋1L電器快煮壺，原價11500元，特價6000元（52折）、AroMart超音波香氛水氧機＋精油券，原價12700元，特價6000元（47折）等。