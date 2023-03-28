fb ig video ETtoday search mobile

SOGO母親節化妝品滿5000元回饋最多！8億目標成長10%繼續當坪效業績王

>

記者李薇／台北報導

遠東SOGO百貨即將在30日舉辦母親節優惠活動，化妝品單筆滿5000元送500元電子抵用券，3月30日到4月9日單日單館單卡滿3萬元，刷國泰世華CUBE卡再享4%回饋，最高14%的回饋率，預估這次成長超過10%，以化妝品主打的忠孝館就可以拿下5億業績。

▲▼SOGO百貨週年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲SOGO百貨向來是坪效業績王。（圖／記者周宸亘攝）

這次母親節檔期提早一周開打，從30日開始就有各項優惠及特惠組合，其中，被譽為是「化妝品一級戰區」的SOGO百貨祭出香氛滿3000元送300元電子抵用券，化妝品則是滿5000元送500元電子抵用券，3月30日至4月9日刷指定銀行信用卡，只要單日單館單卡滿5000元以上，就可以兌換4%電子抵用券，而且累積無上限，等於買越多越划算。

SOGO忠孝館店長賴必昌指出，2019年母親節檔期就拿下4億，今年目標是5億，成長超過10%，三個館預計是8億業績，去年忠孝館跟復興館兩間店面就有300億總業績，雖然只有3萬5000坪的大小，卻是坪效最高的店面，今年集團更是挑戰營業額350億目標。

▲▼SOGO百貨週年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲SOGO百貨最近美妝市場回溫。（圖／記者周宸亘攝）

根據SOGO復興館調查發現，近年雖然國境解封、精品持續漲價，但買氣依舊沒降，第一季仍然有雙位數成長，包含香奈兒、愛馬仕、LV等品牌都賣得很好，在美妝部分則是7000元以上的頂級香氛跟高端保養系列受到歡迎，也有雙位數成長，而且「貴婦」年齡層更下修，20幾歲的年輕人願意也很敢消費，預計母親節化妝品將成長6%，拿下2億1000萬目標。

賴必昌也表示，雖然台人出國旅遊夯、加上匯率很優，但不少顧客反應國外買精品未必有貨，所以都回頭來百貨入手，加上口罩解禁，來客數增加3成、客單價也提高5%，購物意願很高，男女服飾都有15%以上成長、高爾夫甚至達到25%的成長，忠孝館也預計在母親節後進行女裝樓層改裝，預計會帶動業績成長6%到7%。

▲sogo,母親節,國泰世華,CUBE,統一時代百貨,百貨,。（圖／品牌提供）

▲統一時代百貨也祭出優惠方案。（圖／記者周宸亘攝）

統一時代百貨也在4月6日舉辦2023美人節活動，化妝品、香氛、內衣滿2000元送300元，消費滿6000元最多送1400元，最高回饋25%，尤其是首4日最優惠，搭配icashPay支付滿6000元再送300元，icashPay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000元再加送200元，合計最多送到1400元，當然是買到6000元級距最省錢。

因應政府普發6000元，統一時代百貨也特別推出滿額優惠，多達20個以上的品牌通通都有，最低38折起，像是：法國特福360度旋風氣炸鍋＋PerfectMix＋調理機，原價15890元，特價6000元（38折）、象印多功能智慧烘焙機＋1L電器快煮壺，原價11500元，特價6000元（52折）、AroMart超音波香氛水氧機＋精油券，原價12700元，特價6000元（47折）等。

►李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

►讓人髮量暴增的5種水果！油頭多吃它可降低油脂分泌

►「跌倒超模」撞衫木村光希大勝！不愧是維密天使果然有料

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

sogo, 母親節, 國泰世華, CUBE, 統一時代百貨, 百貨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

ET Fashion

推薦閱讀

44歲Melody當媽身材照樣辣！大餐後乾淨吃、敷面膜先抹油都是寶藏秘訣

44歲Melody當媽身材照樣辣！大餐後乾淨吃、敷面膜先抹油都是寶藏秘訣

你是超任性的人嗎？愛買這種水果簡直隨心所欲，把人心玩弄股掌也享受

你是超任性的人嗎？愛買這種水果簡直隨心所欲，把人心玩弄股掌也享受

《黑暗榮耀》少女朴涎鎮身材超好！性感鎖骨加直角肩好優雅

《黑暗榮耀》少女朴涎鎮身材超好！性感鎖骨加直角肩好優雅

辣爆！超模卡拉迪樂芬妮「西瓜級豪乳」　連白紗都快Hold不住 你個性非常傲嬌嗎？最不想交流4種人測出難搞指數 果然是鞋頭！朴敘俊機場時尚穿Nike聯名Tiffany球鞋　湖水藍勾勾好顯眼 好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人 不用168也能瘦！營養師教減肥「12個好習慣」：每口咬20秒 安格斯12星座一周運勢3／27-4／2　金牛來點正能量、獅子參加婚禮助脫單 芝麻、木耳都入榜！營養師教你吃「黑色超級食物」，身體更健康

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面