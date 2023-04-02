便當裡面最先吃哪一個食材？愛吃它根本人見人愛交際王！

文／C編 圖／netflixjp IG

你在朋友之中的形象你自己了解嗎？其實每個人都有他擅長的交朋友方式，以下這個心理測驗就可以偵測出來，第一口會選擇吃這食物的人，其實你總讓身邊的人相處起來很舒服，可以說是人見人愛的人氣王。

Q：下面便當之中，你會選擇第一個吃下的食材是？

A.白飯

B.章魚熱狗

C.玉子燒

D.炸雞

A.白飯：好惡分明的直覺派

你是一個很憑直覺在人際關係裡面遊走的人，同時也會一邊創造讓自己感到舒適的朋友圈，所以身邊的人對你的評價總覺得是非分明，鮮少有所謂的灰色地帶，有趣的是你只要遇上直覺很對的人，就可以發揮1加1大於2的效果，對於直覺不喜歡的人，也不會有過多來往，完全沒興趣。

B.章魚熱狗：坦率又容易相處的存在

你可以說是天生擅長交際的人才，可以輕鬆在各種不同類型的團體裡面經營出獨到的人際關係，進退得宜的對談以及行動舉止，可以說是你最擅長的部分，而且連身邊的人跟你相處起來也都會覺得非常舒適，完全不會有尷尬、難相處的感覺，而且還能做到幾乎不被任何人討厭，可以說是人見人愛的狀態，魅力十足。

C.玉子燒：會讓人想多了解的類型

你很重視禮儀跟距離感，對人處事總是很有分寸，在人群中也不是特別醒目、耀眼的狀態，算是比較低調、被動的類型，所以對周邊的人來說，總覺得你有一份專屬的神秘感，所以會吸引許多人想要多加了解，如果有機會主動一點，會更有機會收獲好人緣。

D.炸雞：個性帥氣的領袖人物

你總是擁有領袖的魅力，在人際關係裡面總是可以攜帶身邊的人向前行，你看起來有點嚴肅，但懂你的人都知道你有一顆炙熱的心，總是會散發溫柔人情味以及魅力，但仍然會有一點神秘感，建議可以多和身邊的人分享想法，會更能提升人緣。