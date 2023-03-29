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星巴克「證件含2碼」買一送一！　無印良品4月也能兌換免費咖啡

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記者王則絲／台北報導

星巴克為慶祝在台25周年，優惠活動一波接一波，最新活動限3月30日、3月31日兩天，只要任一證件含有2、5數字，即可享有買一送一優惠！無印良品MUJI將於4月8日至4月26日舉行「體驗祭」，民眾能在限定實體門市兌換免費咖啡，此外，還有一系列體驗活動，包括免費刺繡服務、香氛調配活動⋯⋯。

▲星巴克 。（圖／IG）

▲星巴克3月30日起至3月31日活動期間憑含有2、5兩個數字的任一證件，享有買一送一優惠。（圖／翻攝自IG）

星巴克25週年系列活動還沒完，3月30日起至3月31日活動期間憑含有2、5兩個數字的任一證件，於活動當日11：00～20：00到門市購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。且這回條件一點都不難，不只是身分證字號，生日、地址等均可，學生證、識別證等各類證件也都可參加，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

無印良品於第四屆「體驗祭」4月8日至4月26日活動期間舉行眾多體驗活動，囊括生活各方面的類別，提供7大活動企劃，其中春日穿搭調色盤相談會、初春踏青記事講座活動、春日芬芳香氣營造體驗會，需要先在無印良品APP中報名，其餘可直接到門市參與。

「咖啡飲品兌換」每日限定兩個時段：12：00～13：00、19：00～20：00，於指定門市憑MUJI passport手機APP即可免費兌換飲品1杯，每人每日限領取1杯，每時段限量10杯。

▲無印良品體驗祭。（圖／品牌提供）

▲無印良品體驗祭「咖啡飲品兌換」活動。（圖／品牌提供）

「春日調色盤相談會」由專業服飾造型顧問帶領瞭解「個人色彩」及「風格穿搭」，協助顧客搭配春夏的涼爽穿搭。

「初春踏青記事」由專業家具配置顧問分享如何選購容易清潔的器皿、準備容量充足的收納箱以及方便攜帶的烹飪用品等道具，為顧客整理出輕裝出遊的道具清單。

「春日芬芳香氣營造體驗會」由專業體驗服務顧問透過現場教學，分享精油挑選及不同精油的調香秘訣，調配專屬的「春日芬芳空間噴霧」，參加者可獲得「春日芬芳空間噴霧30ml」調配材料1份。

▲無印良品體驗祭。（圖／品牌提供）

▲無印良品體驗祭「春日芬芳香氣營造體驗會」。（圖／品牌提供）

「刺繡工房體驗」於指定門市購買可刺繡商品，憑當日結帳發票即可免費預約指定款春日圖樣刺繡服務1次，共有16種圖樣可供挑選，每日免費刺繡名額10名，服務時段12：00～21：00。

▲無印良品體驗祭。（圖／品牌提供）

▲無印良品體驗祭。（圖／品牌提供）

▲無印良品體驗祭「刺繡工房體驗」。（圖／品牌提供）

「春日果香微氣泡飲體驗會」於門市提供期間限定的試飲體驗，品嚐在家也能簡單沖泡的即溶氣泡飲品。

「花卉禮盒」門市開放預訂時節花卉禮盒（699元，含運），禮盒內含文心蘭與洋桔梗兩款台灣當令花卉，象徵多彩的春日，不僅能為居家空間營造春意氛圍，也能作為贈禮，讓親友收到一份專屬花禮。

活動內前往門市共享「體驗祭」的指定商品、服務與活動，並完成線上問卷，還可加碼參加抽獎，共計抽出10位獲得市價逾900元的獎項。

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星巴克, 星巴克優惠, 星巴克買一送一, 咖啡, 買一送一, 無印良品, MUJI, 體驗祭

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