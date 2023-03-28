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錶展直擊／劉冠廷進大觀園飽眼福　被卡地亞綠錶迷倒

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▲▼Watches & Wonders Day 2 。（圖／公關照）

▲卡地亞品牌好友劉冠廷現身日內瓦鐘錶與奇蹟錶展。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／日內瓦報導

於瑞士日內瓦舉辦的鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）第二天，卡地亞（Cariter）迎來星光，男星劉冠廷以品牌之友身分，戴上品牌最新綠面的Santos腕錶現身錶展，他開心說：「走進展覽好像進大觀園，最喜歡手上的綠錶好漂亮，而印象最深的是神秘鐘，可惜擺在我家壓力會很大。」他也趁空檔到日內瓦著名蕾夢湖邊欣賞噴泉，大讚瑞士空氣好，「冷冷乾乾的」。

▲▼Watches & Wonders Day 2 。（圖／公關照）

▲劉冠廷佩戴的Santos de Cartier綠面精鋼腕錶大型款搭配綠色鱷魚皮錶帶。

卡地亞今年從經典延伸，Santos、Tank等系列都有嶄新詮釋，人氣最高是裝載全新研發9629 MC型自動上鍊鏤空機芯的Santos-Dumont腕錶，因為其微型自動盤形似1907年為飛行家Alberto Santos-Dumont設計的La Demoiselle小型飛機，隨著手腕律動上鍊而滑翔，有趣極了，備有玫瑰金、精鋼錶款，以及限量發行的黃K金和海軍藍真漆錶款。

▲▼Watches & Wonders Day 2 。（圖／公關照）

▲卡地亞Santos-Dumont腕錶首次搭載鏤空機芯，機芯微型自動盤似La Demoiselle小型飛機。

▲▼Watches & Wonders Day 2 。（圖／公關照）

▲卡地亞推出忠於原創坦克錶的Tank Normale腕錶。

延續美好傳統，卡地亞Cartier Privé系列每年均呈獻一款編號並限量發售的腕錶，於錶展揭曉年度力作Tank Normale腕錶，偏方形的輪廓忠於1917年原創Tank錶模樣，共有搭配棕色鱷魚皮錶帶的黃K金錶款和搭配黑色鱷魚皮錶帶的鉑金錶款，以及黃K金錶鍊款和鉑金錶鍊款，獨特的緞光和拋光處理飾面流露復古質感；此外，還推出搭載鏤空機芯的24小時顯示功能腕錶，藉由太陽與星月圖案彰顯日與夜。

▲▼Watches & Wonders Day 2 。（圖／公關照）

▲積家Reverso Tribute Small Seconds翻轉系列小秒針腕錶酒紅色面盤款。（圖／積家提供）

積家（Jaeger-LeCoultre）今年將重點全放在招牌翻轉錶Reverso系列，款式從優雅入門款到陀飛輪複雜功能錶均備，日常最易配搭的款式首推單面設計的Reverso Tribute Small Seconds小秒針腕錶，備有銀色、酒紅色和黑色等面盤顏色供選擇，翻轉錶殼後顯露密封式錶背，可向品牌訂製圖案或進行個性化鐫刻。

▲▼Watches & Wonders Day 2 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Overseas系列腕錶推出兩種全新尺寸，錶徑分別為34.5毫米和35毫米。（圖／江詩丹頓提供）

以Overseas系列在高級運動錶領域佔有一席之地的江詩丹頓（Vacheron Constantin），今年持續壯大此系列陣容，推出錶徑34.5毫米和35毫米兩種新尺寸的自動上鍊錶，以及月相逆跳日曆腕錶，足見經典之作經得起時間考驗，魅力依舊。
 

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關鍵字：

Watches & Wonders, 鐘錶與奇蹟, 劉冠廷Cartier, 卡地亞, 積家, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin

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