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「請朋友吃飯選什麼」秒測你最近的財運！　選「這食物」小心漏財

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▲▼財運測驗 。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

財運好的時候，隨手買個刮刮卡都可能中獎，而財運不好時，沒出門都可能會破財。《小紅書》上最近就有個關於財運的小測驗引發討論，從請朋友吃飯會選擇的食物類型，就能測出你近期的財運如何。

【測驗問題】
假如最近有一個朋友從美國回來，你要請他吃飯，你會選擇帶他去吃哪種晚餐？

A.川辣水煮魚

B.漢堡

C.鐵板牛柳

D.土窯雞

▲▼近期財運測驗 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

【解析結果】

A.川辣水煮魚：越來越旺
你最近財運會有越來越旺的趨勢，不僅在工作或學業都會感到得心應手，偏財運也是水漲船高，甚至走在路上都可能會撿到錢。別錯過這個難得的好運時機，可以去買個彩券、刮刮樂碰碰運氣，或許會有不錯的驚喜。

▲▼近期財運測驗 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

B.漢堡：財運稍差
你最近的財運比較差，可能手頭會有點緊，感覺每個方面都需要花錢，還可能會碰到有人向你借錢。想要化解這種情況，目前最有用的方式節流，戒掉大手大腳、隨意花錢的習慣，錢省著點花就對了。

▲▼近期財運測驗 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

C.鐵板牛柳：八方來財
短期內，你的財運會非常旺，主要是偏財運會很好，有種八方來財、財源滾滾的趨勢，近期可以試著投資看看，可能會有好收穫。

▲▼近期財運測驗 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

D.土窯雞：漏財嚴重
你最近的財運不佳，漏財滿嚴重的，很可能不知不覺就把薪水花光了，甚至會有透支情況。想改善這種情況，快養成記帳的習慣，記錄日常裡每一筆開銷，漏財的情況就會逐漸好轉。

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關鍵字：

財運, 運勢, 心理測驗, 測驗

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