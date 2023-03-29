專治肉肉臉！陳妍希公開「一周碳循環菜單」，直呼瘦身超有感

▲陳妍希飲食口味清淡，避免水腫上身。（圖／翻攝自小紅書/陳妍希）

記者曾怡嘉／台北報導

有著可愛肉肉臉的陳妍希，減重路上可說是心得滿滿，日前她在小紅書分享自己的「一周碳循環菜單」，引起網友關注，她提到沒幾天就瘦了1公斤，非常滿意。

瘦1公斤雖然不多，但陳妍希表示：「每次很久不鍛鍊，只要一開始健身，體重不多個1公斤已經很感人，沒想到鍛鍊搭配飲食還掉了1公斤，所以特別拍下自己的碳循環菜單給大家參考。」

第一天（低碳+一堂瑜珈課）

午餐：酪梨三明治加一點生菜，上面有著青醬搭配厚厚的煎蛋。



點心：一杯生椰拿鐵



晚餐：烤雞加生菜，烤雞去皮吃，吃起來口味有點太鹹，但是香料很香。

第二天（高碳）

早午餐：香草雞肉三明治。



晚餐：涮豬肉片和魚肉片，搭配豌豆苗、海帶芽和珍珠馬蹄。

第三天（無碳）

早午餐：豆干2片，搭配樹莓野生莓果漿飲。



晚餐：涮魚肉、雞肉去皮，搭配豌豆苗菇。

第四天（低碳）

早餐：一杯生椰拿鐵。



午餐：幾口豌豆苗加上幾口雞肉。



點心：抗氧化補充劑。



晚餐：吃了2/3個三明治。

第五天（高碳+健身一小時+跑步45分鐘）

早午餐：鮭魚沙拉、2/3個貝果。



點心：生椰拿鐵一杯。



晚餐：涮雞肉搭配奶白菜貢菜+樹莓野生藍莓果漿。

第六天（無碳+跑步機40分鐘）

早午餐。烤雞去皮搭上酪梨沙拉。



晚餐：涮羊肉+菠菜

第七天（低碳）

早午餐：鮪魚酪梨貝果



點心：李子



晚餐：和朋友聚餐吃湖南菜