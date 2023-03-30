異性緣超好星座Top 3 ！冠軍有另一半照樣散發魅力，讓人沒安全感

▲異性緣超好星座 。（圖／翻攝自tvn IG）

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不少人談戀愛後還是隨時隨地散發魅力，完全不會犧牲自己的交友空間，只是過於旺盛的異性緣恐怕讓另一半失去安全感，從星座角度來分析，就有下列三大星座堪稱異性緣最佳，該不會你也上榜了！

Top 3 射手座

射手座不會因為談了戀愛就犧牲掉自己的社交空間，反而會想要帶著另一半去認識自己的朋友，往往「大剌剌 」的性格很容易讓戀人感到吃醋，認為交際異性朋友時缺少距離感，不過射手根本沒想到那麼多，越是被約束越要唱反調，完全為自己而活。

Top 2 雙子座

雙子座是隨時隨地散發魅力的星座，而且他們交友的時候才不會管性別這件事，無論同性或是異性只要合得來就好，也不會因為談了戀愛就把自己封閉在小圈圈內社交，生活照樣豐富多彩，多少讓另一半吃醋。不過雙子其實是很公平的，自己交友的同時，也不太會管另一半，秉持著信任才會在一起。

Top 1 天秤座

天秤座異性緣超好，總是保持大方、樂觀的態度很吸引人，就算談戀愛後也是一樣，應該說天秤打從心底認為大家都是純友誼，而且隨著年紀增長，有時候異性朋友比同性還多，還要更了解自己，不過天秤當然是很尊重另一半的，會努力讓戀人也接納自己的朋友，只是另一半吃醋時，天秤的粗線條也導致他們後知後覺，渾然不知發生了什麼。