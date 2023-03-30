fb ig video ETtoday search mobile

異性緣超好星座Top 3 ！冠軍有另一半照樣散發魅力，讓人沒安全感

>

▲星座 。（圖／翻攝自tvn IG）

▲異性緣超好星座 。（圖／翻攝自tvn IG）

編輯／Ann

不少人談戀愛後還是隨時隨地散發魅力，完全不會犧牲自己的交友空間，只是過於旺盛的異性緣恐怕讓另一半失去安全感，從星座角度來分析，就有下列三大星座堪稱異性緣最佳，該不會你也上榜了！

Top 3 射手座

射手座不會因為談了戀愛就犧牲掉自己的社交空間，反而會想要帶著另一半去認識自己的朋友，往往「大剌剌 」的性格很容易讓戀人感到吃醋，認為交際異性朋友時缺少距離感，不過射手根本沒想到那麼多，越是被約束越要唱反調，完全為自己而活。

Top 2 雙子座

雙子座是隨時隨地散發魅力的星座，而且他們交友的時候才不會管性別這件事，無論同性或是異性只要合得來就好，也不會因為談了戀愛就把自己封閉在小圈圈內社交，生活照樣豐富多彩，多少讓另一半吃醋。不過雙子其實是很公平的，自己交友的同時，也不太會管另一半，秉持著信任才會在一起。

Top 1 天秤座

天秤座異性緣超好，總是保持大方、樂觀的態度很吸引人，就算談戀愛後也是一樣，應該說天秤打從心底認為大家都是純友誼，而且隨著年紀增長，有時候異性朋友比同性還多，還要更了解自己，不過天秤當然是很尊重另一半的，會努力讓戀人也接納自己的朋友，只是另一半吃醋時，天秤的粗線條也導致他們後知後覺，渾然不知發生了什麼。

►重視友情勝過愛情星座Top 3 ！冠軍對朋友好到另一半吃醋

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 運勢, 射手座, 雙子座, 天秤座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

NewJeans Hanni背紅包拍GUCCI廣告

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節百貨檔期　看這篇就夠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

【總覽】2023母親節加大版保養品優惠

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

藍心湄穿報紙裝挺時裝周笑喊購物榮耀

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

ET Fashion

推薦閱讀

神凍齡！營養師揭楊紫瓊「一日菜單」，學她吃出最佳狀態

神凍齡！營養師揭楊紫瓊「一日菜單」，學她吃出最佳狀態

重視友情勝過愛情星座Top 3 ！冠軍對朋友好到另一半吃醋

重視友情勝過愛情星座Top 3 ！冠軍對朋友好到另一半吃醋

摘下口罩也零暗沉！「春季美白新品」集合，實現勻亮好氣色

摘下口罩也零暗沉！「春季美白新品」集合，實現勻亮好氣色

錶展直擊／陳昊森送伯爵總部鳳梨酥　回台伴手禮「問信用卡額度」 好準！第一眼看起來像什麼？秒測你是堅強還是脆弱的人 星巴克「證件含2碼」買一送一！　無印良品4月也能兌換免費咖啡 「請朋友吃飯選什麼」秒測你最近的財運！　選「這食物」小心漏財 異性緣超好星座Top 3 ！冠軍有另一半照樣散發魅力，讓人沒安全感 王陽明睡過席夢思後悔：以前幹嘛省錢？大手筆想幫女兒也買一張 《黑暗榮耀》林智妍美腿超逼人，吃番茄甩8公斤　Tiffany瘦腿方式超佛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面