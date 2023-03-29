錶展直擊／勞力士「拼圖錶」竟出現愛心！　彩色泡泡錶叫「慶典面盤」

▲2023 Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展正於日內瓦熱烈進行中。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／日內瓦報導

從百年歷史巴塞爾錶展移師至日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）的勞力士（Rolex）與百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），佔據展館進場左側區域的門神位置，是參觀者不可錯過的兩大龍頭品牌。勞力士新一代Oyster Perpetual Cosmograph Daytona鉑金錶然開了透明底蓋，讓錶迷一睹升級版的4131機芯，而近年來走亮麗路線的Oyster Perpetual錶款竟推出彩色泡泡圖案的「慶典面盤」、以及輪轉出愛心圖案的Day-Date 36拼圖錶，活潑的設計讓人驚呼連連。





▲勞力士慶祝Oyster Perpetual Cosmograph Daytona問世60周年，推出950鉑金款，2,585,000元。（圖／勞力士提供，以下同）





▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona鉑金錶首度開透明錶背，顯露4131型機芯。

今年是勞力士明星錶款Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 60周年，細節經過重新改良，蠔式錶殼重新設計，Cerachrom陶質外圈的錶款外圈採用與中層錶殼同一材質的鑲邊，忠於原創款設計，且內在也同步升級，改採夾板飾以勞力士日內瓦波紋的4131型機芯，新作中最受矚目的950鉑金款配備透明錶殼底蓋秀機芯與18K金自動盤，面盤則以冰藍色搭配栗棕色一體成型Cerachrom陶質外圈。





▲勞力士風格優雅的Perpetual 1908腕錶，731,500元。

勞力士優雅錶款則由Perpetual 1908（恒動1908型）作為代表，纖薄錶殼外圈結合圓拱形設計與三角坑紋，透明錶背顯露7140型機芯；經典系列Oyster Perpetual 31、36 及41也搶盡風頭，3個尺寸均推出面盤裝飾51個大小不同氣泡圖案的「慶典面盤」，也預告此系列黃色、珊瑚紅色錶款將走入歷史。





▲勞力士飾有多彩氣泡的慶典面盤Oyster Perpetual 36腕錶， 202,000元。

▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36內填琺瑯拼圖錶，1,926,500元。

更令人驚喜的是勞力士Day-Date 36推出需特別下訂的內填琺瑯工藝「拼圖錶」，12時位置設弧形窗不顯示星期，改為顯示展示鼓舞人心的英文詞彙如「Happy」（開心）、「Eternity」（永恒）、「Gratitude」（感恩）、「Peace」（和平）、「Faith」（信仰）、「Love」（愛）及「Hope」（希望），3時置的視窗也不顯示日期了，改秀31種表情符號。





▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36紅玉髓面盤錶（左起）1,950,500元，綠松石面盤錶2,093,500元，綠色砂金石款2,048,000元。（圖／記者陳雅韻攝）

「錶王」PP則兼具功能與美學，一口氣推出17只新作，焦點為推出具兩地時間雙時區及原創24小時顯示的Calatrava編號5224R-001腕錶，直覺式設計讓佩戴者一目了然；而Aquanaut Luce女錶首度加入年曆功能，推出型號5261R-001年曆錶，搭配藍灰色錶面與錶帶展露好氣質。





▲PP主打Calatrava 編號 5224R-001腕錶，具兩地時間雙時區及原創24小時顯示，1,678,000元。（圖／PP提供）





▲PP首次為Aquanaut Luce女錶加入年曆功能，推出型號5261R-001年曆腕錶，1,799,000元。