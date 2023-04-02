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《黑暗2》蓑羅鉛筆盤髮超吸睛　3款盤髮造型，秒上手成為時髦達人

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實習記者黃麗頻／綜合報導

Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀2》話題不斷，也讓飾演毒癮千金李蓑羅的金赫拉聲名大噪，劇中她頂著一頭金髮散發病態美氛圍，不僅穿搭、妝感精緻奪目，其中「鉛筆髮髻」俐落的造型更帶動潮流，連帶鉛筆成為熱銷產品；以下特搜3款不同的盤髮造型，簡單好上手！

＃蓑羅同款鉛筆髮髻盤髮

想要擁有李蓑羅同款鉛筆髮髻，首先將頭髮束起到想要的高度，再把頭髮順時針轉緊，一隻手握著髮根，接著用一根手指頭勾住頭髮，逆時針360度轉一圈，切記！這個時候手指頭一定要勾緊，不能拿出來；然後用鉛筆從中間的洞插進去，挑起裡面的頭髮從另一頭穿出來即完成，是不是超級簡單。

▲《黑暗2》蓑羅鉛筆髮髻超吸睛。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲蓑羅同款鉛筆盤髮簡約又帥氣。（圖／翻攝自IG@netflixkr、@hereare0318）

＃優雅奢華公主頭

盤髮不僅能帥氣，也能呈現優雅氛圍！先把頭髮分出乾淨的中分，接著將兩邊紮起高高的麻花辮，注意辮子越蓬鬆越有頭包臉的效果，再來將兩根辮子在頭上打結，這邊盡量不要太平貼頭皮；最後將髮尾繞到後面，在用小黑夾將頭髮比較多的地方固定，快速完成一秒變成財閥千金！

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▲奢華公主頭簡單辮子就能完成。（圖／翻攝自小紅書@毛毛崽毛很多）

＃慵懶日系低盤髮

想要有滿滿的日系少女感又自帶慵懶氛圍，這款學起來準沒錯！與其他兩者不同的是，要準備兩種道具：橡皮筋、U型髮叉；先將頭髮整理成一束並綁起低馬尾，接著將低馬尾紮成簡易的丸子頭，再來使用U型髮叉斜斜地插進丸子頭裡，慵懶的日系低盤髮就完成啦，頭髮越多越好看，特別適合髮量多的女孩們。

▲《黑暗2》蓑羅鉛筆髮髻超吸睛。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲低盤髮擁有滿滿的日系感又自帶慵懶氛圍。（圖／翻攝自小紅書@陈小wing）

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關鍵字：

黑暗榮耀, 더 글로리, 李簑羅, 이사라, 鉛筆盤髮

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