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StüssyＸConverse最潮聯名強勢回歸　珍珠鉚釘、編織標籤吹起復古美學

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實習記者黃麗頻／綜合報導

合作過無數次，Stüssy與Converse於3月25日再次推出聯名商品，繼Chuck 70、One Star鞋款聯名後，此次以Converse經典的「Chuck 70 Hi」系列為雛型，僅帶來黑、白兩個版本的鞋款回歸，來勢洶洶的態度讓潮流迷們相當期待！

最新合作單品以重新定義街頭風格為設計核心，兩款鞋款內層均配有隱藏式原版Chuck徽標，鞋舌部分外側飾以編織的「Stüssy All Star」聯名標籤，內側則印有「Stüssy basic」logo，不僅為聯名單品注入獨特風采，還將雙品牌的DNA完整保留。

▲Stüssy x Converse最潮聯名強勢回歸。（圖／翻攝自IG@stussy_daily、Stüssy官網）

▲Stüssy x Converse最潮聯名於3月25日強勢回歸。（圖／翻攝自IG@stussy_daily、Stüssy官網，下同）

該聯名的黑色款鞋面延續Converse原先設計，同樣採用100%的亞麻材質，鞋側同樣保留標誌性的五芒星，而Chuck徽標則以留白處理。米白色款式鞋面則採用高級麻布材質，以珍珠鉚釘設計致敬90年代的經典「SS link logo」，不僅讓簡約的設計富有滿滿經典元素，更添增時髦之感，讓人愛不釋手，喜歡的朋友不妨趕快前往Stüssy實體店面購買。

▲Stüssy x Converse最潮聯名強勢回歸。（圖／翻攝自IG@stussy_daily、Stüssy官網）

▲Stüssy x Converse最潮聯名強勢回歸。（圖／翻攝自IG@stussy_daily、Stüssy官網）

瑞典快時尚品牌H&M日前宣布，與法國設計師品牌MUGLER共同推出聯名單品，將於5月11日在實體、網路店面發售，首波預告圖中，可以看出此次聯名，從經典款式的緊身衣褲到俐落的剪裁西裝及牛仔單品，在H&M的基底中完美保留MUGLER的性感DNA，讓人相當期待！

▲H&M x MUGLER。（圖／品牌提供）

▲H&M日前宣布將與法國設計師品牌MUGLER推出聯名單品。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Stüssy x Converse, Stüssy, Converse, Chuck 70 Hi

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