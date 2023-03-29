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UNIQLO宏匯廣場開幕請吃雞蛋仔！　GU首進駐屏東送超Ｑ啤酒對杯

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記者王則絲／台北報導

看準新莊副都心的前景，UNIQLO將進駐新莊宏匯廣場，全新門市將於3月31日正式營運，為慶祝新開幕，首七天3月31日至4月6日帶來多重優惠，其中不限金額即送「不二弄雞蛋仔」相當吸引人！與此同時，GU也有新店舖開張，即將進軍屏東，3月31日將於屏東太平洋百貨開設新門市，同樣有許多開幕優惠，滿額還送超Q的啤酒對杯。

▲UNIQLO宏匯廣場開幕、GU進駐屏東。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO新莊宏匯廣場新店將於3月31日正式開幕。（圖／品牌提供）

UNIQLO宏匯廣場新北店為新莊的第二間店，購物空間來到320坪，3／31～4／6開幕期間推出多重優惠，首七日會員單筆消費滿兩千元贈高顏值「可攜式冰霸杯」1個，首三日3／31～4／2早上11：00起消費不限金額即贈「不二弄咖啡原味雞蛋仔」1份，優惠期間於網路商店消費單筆滿NT＄1,500並選擇UNIQLO宏匯廣場新北店取貨，即按順序贈限量「織物抗菌消臭噴霧」1罐。

▲UNIQLO宏匯廣場開幕、GU進駐屏東。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO新莊宏匯廣場新店3／31～4／6開幕期間消費可獲得「可攜式冰霸杯」以及「不二弄咖啡原味雞蛋仔」。（圖／品牌提供）

除了來店消費禮之外，服裝部分亦有宏匯廣場新北店限定優惠，「U AIRism棉質寬版圓領T恤 」原價NT＄390，開幕期間只要NT＄290；男女裝「AIRism背心／T恤」也只要NT＄290即可入手；「女裝 SMART九分褲」新店獨家優惠NT＄990、「男裝AIRism POLO衫」可正式可休閒，原價NT＄790，新店舖優惠只要NT＄590；此外「內褲指定款」更推出限定合購優惠2件只要NT＄290。

▲UNIQLO宏匯廣場開幕、GU進駐屏東。（圖／品牌提供）

▲「U AIRism棉質寬版圓領T恤 」、男女裝「AIRism背心／T恤」優惠NT＄290。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO宏匯廣場開幕、GU進駐屏東。（圖／品牌提供）

▲「女裝 SMART九分褲」、「男裝AIRism POLO衫」。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO宏匯廣場開幕、GU進駐屏東。（圖／品牌提供）

▲「內褲指定款」合購優惠2件只要NT＄290。（圖／品牌提供）

GU近日也宣布新店舖開幕消息，於3月31日首度前進國境之南，選址於屏東太平洋百貨開設屏東第一間GU實體店舖。3／31～4／2開幕慶期間，精選多款適合南國氣候的春夏單品推出超優惠價格。

▲UNIQLO宏匯廣場開幕、GU進駐屏東。（圖／品牌提供）

▲GU將於3月31日首度前進國境之南，於屏東太平洋百貨開設屏東第一間實體店舖。（圖／品牌提供）

GU開幕首三日3／31～4／2前150名，結帳即贈屏東知名店家「驛前大和咖啡館」的排隊消費禮「三地門德文咖啡掛耳包X九如檸檬瑪德蓮」1組每日限量150組；單筆消費滿NT＄1,500元，贈滿額禮「屏東限定啤酒對杯」1組，以及免費體驗GU首次推出的DIY「絹印購物袋活動」每日限量250組。除此之外，身為屏東的居民、外國朋友或是學生，GU開幕慶期間3／31～4／2，於結帳時出示指定證件，就能再享有95折優惠。

▲UNIQLO宏匯廣場開幕、GU進駐屏東。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO宏匯廣場開幕、GU進駐屏東。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO宏匯廣場開幕、GU進駐屏東。（圖／品牌提供）

▲GU開幕慶期間好禮，「驛前大和咖啡館」的排隊消費禮「三地門德文咖啡掛耳包X九如檸檬瑪德蓮」、「屏東限定啤酒對杯」，以及「絹印購物袋活動」。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, GU, 新莊, 宏匯廣場, 屏東, 屏東大遠百

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