YG明星彩妝師教你定妝不卡粉！乾肌、油肌手法不同效果差很大

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

台灣天氣潮濕炎熱，只要肌膚不定妝就會看起來又油又黏，但是肌膚狀態不好，定妝又容易卡粉脫皮，到底要怎樣才能達到完美的肌膚狀態？YG彩妝師朴東民就分享2招超好用的定妝技巧，乾性肌膚跟油性肌膚都有對應手法，一定要學起來。

乾性肌膚：刷具由外往內按壓

針對吃粉困難的乾性肌膚建議可以先用刷具沾取蜜粉之後，在粉蓋上勻一下，讓刷毛的粉體更均勻，然後先按壓容易出油的T區臉部肌膚，再從臉部邊緣往臉中按壓，讓出油部位粉量多，最少蜜粉定妝最乾的臉中央。

油性肌膚：妝前先上蜜粉按壓

油性肌膚通常需要更多蜜粉控油，在基礎保養、防曬之後，可以使用天鵝絨類型的蜜粉粉撲，沾取蜜粉之後，稍微對折搓揉均勻，同樣使用按壓手法讓粉質定在肌膚上，接著再使用粉底液從臉部V型位置上粉，再用海綿蛋均勻拍開，最後再壓一層蜜粉，讓妝前油份先抑制，後續強化控油效果更好。

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