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YG明星彩妝師教你定妝不卡粉！乾肌、油肌手法不同效果差很大

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

台灣天氣潮濕炎熱，只要肌膚不定妝就會看起來又油又黏，但是肌膚狀態不好，定妝又容易卡粉脫皮，到底要怎樣才能達到完美的肌膚狀態？YG彩妝師朴東民就分享2招超好用的定妝技巧，乾性肌膚跟油性肌膚都有對應手法，一定要學起來。

▲1028,I’M MEME,BOBBI BROWN,蜜粉,彩妝,朴東民。（圖／品牌提供）

乾性肌膚：刷具由外往內按壓

針對吃粉困難的乾性肌膚建議可以先用刷具沾取蜜粉之後，在粉蓋上勻一下，讓刷毛的粉體更均勻，然後先按壓容易出油的T區臉部肌膚，再從臉部邊緣往臉中按壓，讓出油部位粉量多，最少蜜粉定妝最乾的臉中央。

▲1028,I’M MEME,BOBBI BROWN,蜜粉,彩妝,朴東民。（圖／品牌提供）

油性肌膚：妝前先上蜜粉按壓

油性肌膚通常需要更多蜜粉控油，在基礎保養、防曬之後，可以使用天鵝絨類型的蜜粉粉撲，沾取蜜粉之後，稍微對折搓揉均勻，同樣使用按壓手法讓粉質定在肌膚上，接著再使用粉底液從臉部V型位置上粉，再用海綿蛋均勻拍開，最後再壓一層蜜粉，讓妝前油份先抑制，後續強化控油效果更好。

▲1028,I’M MEME,BOBBI BROWN,蜜粉,彩妝,朴東民。（圖／品牌提供）

【推薦單品】

＃1028 Oil Block!超吸油蜜粉餅，售價220元

▲1028,I’M MEME,BOBBI BROWN,蜜粉,彩妝,朴東民。（圖／品牌提供）

之前上市就熱銷百萬顆的1028蜜粉，超高CP值被譽為是「國民蜜粉」，幾乎每個女孩人手一顆，2023年再度進行全面升級，粉質更細膩，吸油效果更迅速，同時又不會感覺乾燥，即使是乾性肌膚也不容易出現卡粉乾紋，搭配刷具或粉撲都很好用，每天出門上妝或是外出攜帶補妝都方便，有膚色、透明或紫色可選，想要加強遮瑕度、修飾蠟黃感都有對應單品，而且康是美獨家推出淡藍色更是市面少見，絕對必收，可以創造出獨特透明感膚況。

＃I'M MEME 我愛磨皮柔焦蜜粉，售價420元

▲1028,I’M MEME,BOBBI BROWN,蜜粉,彩妝,朴東民。（圖／品牌提供）

深受年輕人喜愛的I'M MEME這次推出全新蜜粉，煙霧般輕盈質地搭配專業級篩網，可以釋放更細緻粉體，快速大面積上妝不卡粉，輕鬆創造霧面感美肌狀態，讓妝容持續24小時不斷電，透明質地即使重複使用，妝容也不會厚重，打造薄透底妝好簡單。

＃BOBBI BROWN 冬蟲夏草奢光蜜粉，售價2500元

▲1028,I’M MEME,BOBBI BROWN,蜜粉,彩妝,朴東民。（圖／品牌提供）

以經典冬蟲夏草成分搭配小分子玻尿酸，即使是乾粉型態也擁有很好的保濕效果，運用三重極細粉體技術製成，能夠創造8小時控油效果，散粉設計取用更均勻，搭配天鵝絨級粉撲，外出補妝不用多帶刷具超方便。 

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關鍵字：

1028, I’M MEME, BOBBI BROWN, 蜜粉, 彩妝, 朴東民

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