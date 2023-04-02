6款精品「小黑方包」耐看不過時　CHANEL、CELINE讓你當精緻女孩

文／美人圈

方正俐落的外型，整體簡約復古的設計，不僅不易過時，又能為穿搭大大提升質感及時髦度！除了Chanel經典的方胖子外，眾多品牌們也推出了擄獲不少少女的「小黑方」包款，CELINE豆腐包經典不敗，YSL、Gucci可愛感爆棚，這幾款兩萬左右就可入手！

「小黑方」精品包推薦

Chanel 迷你口蓋包

Chanel的「方胖子」一直都是很多女孩入手人生第一咖小香的選擇！而這款迷你口蓋包同樣是採用方正俐落的外型，將經典格紋放大，並採用水鑽雙C鎖扣，推薦給喜歡精緻、貴族風格的女孩，此外，採用三隔層完美分區，不僅能裝下可愛，還足夠實用。

▲Chanel 迷你口蓋包，NT$195,700。（圖／Chanel）

CELINE 頂級小牛皮Teen Classic手袋

人見人愛的CELINE Classic ，方正的外型因此又有「豆腐包」的別名！極度的簡潔沒有多餘的裝飾，正面僅一個按壓式的包扣，是復古翻蓋包的代表！不容易過時又很耐看，經典百搭、一年四季都能背，Teen尺寸大小適中，有一定的耐裝度，上身後也不會壓低比例，難怪自問世後就一直熱銷到現在。

▲CELINE 頂級小牛皮Teen Classic手袋 ，NT$125,000。（圖／CELINE）

YSL Solferino Box Saint Laurent皮革小型書包

Solferino是一隻方方正正的翻蓋包，復刻自Saint Laurent 70年代的款式。最醒目的細節，就是正面做舊質感的黃銅色YSL Logo，看起來高級又很有味道，讓這款包既有經典復古相，又自帶潮流時髦感！包身邊角處帶著隱隱的光澤感，不僅經典好用，上身還會讓整個Look更高級、顯氣質。

▲YSL Solferino Box Saint Laurent皮革小型書包，NT$96,850。（圖／YSL）

Gucci GG Marmont絎縫迷你手提袋

Gucci超高人氣的Marmont系列推出超可愛的迷你手提袋！大雙G的Logo扣，加上凹凸有致的立體感水波紋縫線圖案，妥妥的又俘虜了一眾小仙女的歡心。做舊感金銅色粗鏈，兼具了多種背法，可在肩背和手提之間自由轉換。簡單百搭，搭配西裝外套以及皮鞋就可以輕鬆打造女神風範！

▲Gucci GG Marmont絎縫迷你手提袋，約NT$68,150。（圖／Gucci）

Coach TABBY 方正手袋

Coach TABBY系列一直受到女孩們的歡迎！以極為柔軟的棒球手套鞣製皮革打造而成。手袋綴有以皮革包裹的經典 Signature金屬配件，採用可延展開來的風琴式開口，需要額外收納空間時即可派上用場。可以手腕帶持用、持用頂部提把、肩背，或是用可拆卸式的調整式肩帶斜背。

▲Coach TABBY 方正手袋，NT$21,800。（圖／Coach）

Longchamp BOX-TROT斜揹袋 XS

Longchamp BOX-TROT系列推出後就成為明星間搶著曬的超夯包款！光滑小牛皮材質，並綴有品牌經典的奔馬和騎手圖樣，小巧精緻的尺寸背上身後更展現出完美好比例，加上價格只要2萬左右，CP值真的超高！

▲Longchamp BOX-TROT斜揹袋 XS，NT$20,800。（圖／美人圈）



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