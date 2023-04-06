「麝香香水」成香調寵兒　20款推薦GD摯愛、TOM FORD藏不住的高級感

文／美人圈

麝香香水可以說是近幾年的香調寵兒，相較於其他濃烈的香水，麝香更給人一種乾淨、舒適感受，就像剛洗好的白襯衫，混合自身體香也更能展現獨特性感氣味。下面就由小編為大家推薦20款「好評麝香香水」，喜愛麝香味道的朋友們絕對要收藏！

好評「麝香香水」推薦

1：愛馬仕 李先生的花園淡香水

作為頂級優雅的代名詞，愛馬仕的香水賣得低調，卻是香氛迷不會錯過的收藏！李先生的花園以金桔、茉莉和薄荷作為主調，調香師Jean-Claude Ellena將法式傳統香水簡化，也讓花園系列的味道更加親民，剛噴上時是乾淨素雅的茉莉柑橘系香氣，後調則散發出淡雅麝香，展現滿滿新鮮、芬芳的春意氣息。

▲愛馬仕 李先生的花園淡香水，30ml，NT$2,500。（圖／愛馬仕）

2：Maison Francis Kurkdjian 永恆之水

提到頂級香水怎麼可以漏掉MFK，這款永恆之水簡單清新卻又讓人沉醉，就像每個人衣櫃裡都有的白襯衫。以西西里檸檬和佛手柑的清香作為開端，帶出鈴蘭及甜橙的優雅，又在後頭留下了淡淡的麝香，神秘餘韻讓人著迷的無法自拔。

▲Maison Francis Kurkdjian 永恆之水，35ml，NT$3,800。（圖／IG@maisonfranciskurkdjian、品牌官網）

3：Louis Vuitton Cosmic Cloud

光是如同飄逸鮮花的金屬瓶蓋設計就值得收藏！著重展現原料精髓的Les Extraits頂級香水系列可是許多香氛迷的愛。香味沒有前中後調，以帶有粉質的麝香作為主調，巧克力包裹的零陵香豆杏仁則為它在神秘中增添了一絲甜美，圓潤又輕盈。

▲Louis Vuitton Cosmic Cloud，100ml，NT$18,400。（圖／Louis Vuitton）

4：BYREDO 返樸歸真淡香精

返樸歸真可以說是BYREDO品牌的明星商品，創辦人以妻子作為靈感，在感受清新的同時帶出玫瑰的圓潤及甜美，剛噴上時是衣服剛洗完般的清新香味，中調並以檀香木及麝香作為平衡，最後以皂香結尾。整體味道不會太侵略，乾淨又淡雅，是一款男女都可駕馭的淡雅麝香。

▲BYREDO 返樸歸真淡香精，100ml，NT$4,980。（圖／@officialbyredo、BYREDO）

TOM FORD 私人調香系列白麝香

TOM FORD這款香水可隨著每個人不同的肌膚溫度而散發不同香氣，難怪可以稱為私人調香！在亞洲香水銷量第一名的白麝香，除了主調白麝香，還融合了瑪黛茶、乳香及藏紅花，多重層次打造溫暖而乾淨的高級偽體香，誰都討厭不起來！

▲TOM FORD 私人調香系列白麝香，50ml，NT$9,500。（圖／TOM FORD、@tomfordbeauty）

6：香奈兒 LES EXCLUSIFS精品香水 1957

想要一款低調不撞香的低調頂級香水，選擇香奈兒的精品香水1957準沒錯！以白麝香作為主調，前調的粉紅胡椒帶有一點個性，後頭的白麝香與佛手柑、鳶尾花及橙花融合後，讓人感受乾淨舒服的同時，依然保有自身的獨特。

▲香奈兒 LES EXCLUSIFS精品香水 1957，200ml，NT$13,800。（圖／香奈兒）

7：LE LABO 淡香精 - Another 13

一推出就熱賣到缺貨，可見Another 13真的讓人無法招架！以龍涎香醚、麝香、茉莉花瓣、苔蘚等作為主調，融合了木香與花香，剛開始噴上身的時候，淡雅的香味總讓人懷疑自己到底有沒有噴香水，隨著時間和自己的體香混合，就會展現獨一無二、低調又溫暖的香氣，不愧是鼎鼎有名的斬男香！

▲LE LABO 淡香精 - Another 13，100ml，NT$9,950。（圖／LE LABO、@lelabofragrances）

8：迪奧 喀什米爾香氛

茶香控絕對不能錯過迪奧的喀什米爾香氛！白茶的清香首先撲鼻而來，接著帶出溫柔的玫瑰香氣，搭配輕柔的白麝香，營造出的乾淨舒適氛圍完全讓人無法抗拒呀！

▲迪奧 喀什米爾香氛，40ml，NT$4,200。（圖／迪奧）

9：diptyque 肌膚之華淡香精

為了歌頌邱比特與普賽克之間的愛而誕生的肌膚之華淡香精，被形容像是「自己身體的香味」、「披在肌膚上的輕柔麝香」香味由鳶尾花的粉質花香作為開端，接著迎來粉紅胡椒的辛味，增添香味層次，之後就能夠感受到自己被滿滿的麝香包圍，在溫柔中散發獨特的光芒。

▲diptyque 肌膚之華淡香精，75ml，NT$3,850。（圖／diptyque）

10：Jo Malone London 玫瑰與白麝香菁萃

Jo Malone London的菁萃系列有多特別，想必不用小編再多說！白麝香＋玫瑰真的是優雅不敗組合，沒有前調而更加需要層次變化，光玫瑰就擁有來自玫瑰水、玫瑰精油、玫瑰菁萃3種層次的香味來源，搭配白麝香、琥珀、烏木的溫暖木香，讓清新與柔軟完美交融。

▲Jo Malone London 玫瑰與白麝香菁萃，100ml，NT$11,550。（圖／@jomalonelondon、Jo Malone London）

11：D.S. & DURGA Crystal Pistil 香水

和傳統香氛不同，Crystal Pistil可以混合其他香氛使用，碰撞出各種不同的迷人香味，是不是超有趣。以淡雅的橙花作為前調，柑橘調中帶有細微的苦感和辛辣感，完美展現出水晶的冰涼清透，花香散開後，麝香開始加入，香味變得更加柔軟，朦朧迷人的氣息讓人難以抗拒！

▲D.S. & DURGA Crystal Pistil 香水，100ml，NT$6,453。（圖／D.S. & DURGA、@dsanddurga）

12：ACQUA DI PARMA 克羅尼亞純粹古龍水

連奧黛麗赫本和貝克漢都是它的粉絲！開瓶就能感受到撲面而來滿滿的香檸檬和柑橘，中調含有的俄羅斯蕪荽為這瓶香水帶來一點辛辣感和個性，而廣藿香及麝香的溫暖緊隨在後，清新又溫暖，像是沐浴在陽光下，用它開啟嶄新的一天再適合不過了！

▲ACQUA DI PARMA 克羅尼亞純粹古龍水，50ml，NT$3,900。（圖／ACQUA DI PARMA）

13：YSL 時尚訂製香水—透膚襯衫

以聖羅蘭先生高訂服的奢華和大膽設計為靈感，這款透膚襯衫選用了香水界的頂級成分大馬士革玫瑰為主調，並摘取玫瑰含苞的花蕾，賦予它感性、飄逸、誘人的嗅覺，搭配佛手柑、白芷等花香提升層次，最後白麝香顯露出來，讓這瓶香水在輕盈中帶有一點魅惑的氣息。

▲YSL 時尚訂製香水——透膚襯衫，75ml，NT$6,000。（圖／YSL、@yslbeauty）

14：Gucci 花悅沁意女性淡香精

花悅系列從推出以來就一直深受女孩們的喜愛！將花悅系列固有的晚香玉，搭配阿拉伯茉莉花蕾，並融合了溫暖的檀香木、鳶尾草和麝香，木質調的花香彷彿置身在溫暖愜意的後花園一般，在滿滿活力中依然保有著屬於自己獨特的溫柔。

▲Gucci 花悅沁意女性淡香精，50ml，NT$3,300。（圖／@guccibeauty、Gucci）

15：narciso rodriguez 純粹繆思淡香精

一瓶香水完美展現女生的堅強與脆弱，以溫暖純淨的麝香融合酸甜的義大利佛手柑和柑橘，透過東方香草、廣藿香作為尾韻，明亮繽紛的花香和醇厚香甜的木質香交融，而且早上噴到晚上都還有餘香，喜歡麝香的女孩絕對要收藏這款！

▲narciso rodriguez 純粹繆思淡香精，50ml，NT$3,392。（圖／narciso rodriguez、@narciso_rodriguez）

16：ACCA KAPPA 白麝香香水

回頭率爆高的經典香水！來自義大利的ACCA KAPPA，這款白麝香是品牌的明星產品，以檸檬、佛手柑、杜松子作為前調，讓人馬上就能感受到滿滿的明亮清新，搭配白麝香、琥珀、雪松作為香水的基調，沉穩溫暖的調性不管是男生女生都超級適合！

▲ACCA KAPPA 白麝香香水，100ml，NT$2,100。（圖／ACCA KAPPA）

17：Frédéric Malle 狂野麝香

GD權志龍最喜歡的香水之一！來自法國的頂級香水品牌Frédéric Malle，是每個資深香水迷一定擁有的收藏，提到品牌的人氣香水，絕對不能錯過這款狂野麝香，不添加任何的花香，而是透過香草的甜奶香、肉桂和丁香的辛香、還有廣藿香和檀香，讓麝香的致命性感被發揮得淋漓盡致。

▲Frédéric Malle 狂野麝香，100ml，NT$7,834。（圖／Frédéric Malle、@fredericmalle）

18：Maison Margiela 慵懶週末早晨淡香水

以低調、簡約著名的Maison Margiela，不只時裝大受歡迎，每次香水的發表也都深受關注！1995年發表的Replica系列，其中就以這款慵懶週末早晨最知名，以輕柔的鈴蘭作為前調的花香調香水，在鈴蘭的醛香減淡後，麝香的加入為這款香水增添了一絲柔和，而玫瑰和橙花的清香也讓這款香水多了分乾淨利落，聞起來知性又舒服。

▲Maison Margiela 慵懶週末早晨淡香水，100ml，NT$3,985。（圖／@maisonmargielafragrances）

19：Philosophy 驚喜優雅淡香水

除了漂亮的外在，優雅的氣質更是許多女孩的追求，而Philosophy的驚喜優雅淡香水恰恰就是展現女性優雅魅力的代表！以佛手柑帶出淡淡的果香，鈴蘭則為柔美的中調增添澄淨清新感，而麝香的尾調充分展現女性的迷人，整體味道聞起來超舒服，非常適合作為麝香香水的入門！

▲Philosophy 驚喜優雅淡香水，60ml，NT$1,395。（圖／Beauty Gallery）

20：Laboratorio Olfattivo 呢蘭詩話

來自義大利的Laboratorio Olfattivo，品牌名稱來自於德文的嗅覺實驗室，這款呢蘭詩話由國際調香大師Dominique Ropion創造，以印度洋的波旁梵尼蘭為主題，搭配藏紅花、乳香樹脂、麝香等香材，讓這款香水在麝香的迷人之外，展現更多溫潤馥郁的成熟氣息，是一款濃烈又不易撞香的小眾麝香。

▲Laboratorio Olfattivo 呢蘭詩話，100ml，NT$5,980。（圖／@laboratorioolfattivo、Laboratorio Olfattivo）

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