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春季畫上「粉嫩純欲眼妝」蹦出好桃花　3款浪漫系眼影盤小仙女必收

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實習記者黃麗頻／綜合報導

氣候逐漸暖和了起來，繁花也跟著盛開，連帶妝容也要春意盎然啊！令人心動的嫩粉色在眼上跳耀，幻化成仙氣十足的眼妝，賦予最純欲的氛圍，快把這股春日「妝」在臉上，來場浪漫的春分野餐吧！

在畫眼妝時，可以先用啞光色號大面積暈染、打底，接著點塗亮片的色號提亮、增添風采，還能達到消腫的效果；值得注意的是，塗抹面積也不要太大，盡量保持在雙眼皮褶皺範圍，也能藉此增加眼神的深邃程度，而彩色系眼影有一定的視覺膨脹效果，眼睛較為浮腫的人建議選擇啞光質地。

▲粉嫩純欲眼妝蹦出好桃花。（圖／翻攝自IG、官網）

▲春天非常適合粉嫩的眼妝。（圖／翻攝自小紅書@林脸红）

春天可以選擇低飽和的淺色系眼影，讓春季氣息更加濃郁，比如：粉色、米色或是帶點橘的膚色，與鮮豔的春裝呈現對比，給人帶來宜人的氛圍，不僅高級又清透，也不怕顯髒！以下特蒐3款浪漫系眼影盤，春分小仙女必收！

＃SHU UEMURA時尚大師6色眼影盤　清甜粉薑

植村秀首次推出「時尚大師6色眼影盤」，主打專為亞洲肌膚調配的色系，讓黃皮能輕鬆畫出清新脫俗的完美妝容；以限定的清甜粉薑色系，在粉色添增橙色，讓整體調性比起櫻花粉還要暖和許多，打造甜美的自然妝感！

▲粉嫩純欲眼妝蹦出好桃花。（圖／翻攝自IG、官網）

▲SHU UEMURA時尚大師6色眼影盤 清甜粉薑，NT$2,200。（圖／翻攝自SHU UEMURA官網）

＃CHANEL四色眼影系列　79東方香料

以鋼琴烤漆外殼打造質感氛圍，香奈兒的四色眼影盤，以霧面、絲緞或金屬質感的經典色彩譜出完美眼妝協奏，烘焙的質地使眼影經典、持久又顯色，色調融合東方美學濃淡一應俱全，創造出鮮明對比的眼部妝感，讓整體妝容耀眼又精緻。

▲粉嫩純欲眼妝蹦出好桃花。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CHANEL四色眼影系列 79東方香料，NT$2,420。（圖／翻攝自CHANEL官網）

＃DIOR經典五色眼影 709豹紋限量版

Jisoo同系列經典五色眼影，靈感來自高級訂製服，DIOR將每一個眼影盤賦予一個高訂造型，融入6種色系，從打底到提亮一盤皆能完成，不僅能做眼影，亦能作為眼線使用，輕鬆疊擦、打造完美無瑕眼妝，溫暖的珊瑚色帶出宜人的氣息，粉嫩的調性則流露淡淡的初戀感。

▲粉嫩純欲眼妝蹦出好桃花。（圖／翻攝自IG、官網）

▲DIOR經典五色眼影 709豹紋限量版，NT$2,600。（圖／翻攝自IG@diorbeauty、DIOR官網）

►廖思惟大方分享「底妝神器」成熱搜，一抹肌膚會發光

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時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），
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2023好朋友春日趴, 好朋友活動專題, 春季眼妝

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