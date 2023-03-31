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春季敏感3招自救指南　素顏脫罩好膚質當然要揪好友羨慕

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記者李薇／台北報導

春季到夏季很容易有肌膚敏感的狀況，泛紅、乾癢、脫皮等問題出現，抹再多保養都沒效，皮膚科醫生李藝恩就分享3個重點步驟，讓這些煩惱通通消失，素顏也有比上妝更好的肌膚狀態。

Tips 1：避免外界刺激

肌膚是人體很重要的保護屏障，敏弱時，建議要特別注意外在環境傷害，各方面都要小心，把洗面乳換成溫和款，不過度去角質、使用酸類保養，搭配有效不刺激的防曬，同時不隨便亂摸臉部，減少任何致敏的可能。

Tips 2：強化皮膚防線

很多人認為肌膚屏障就是第一道保護機制，但其實更準確的是表層微生態菌叢，建議可以使用專屬保養品，像是清爽的精華液或是乳霜等等，適時補充肌膚好菌，維持生態平衡自然就有保護力。

Tips 3：良好生活習慣

內在調理失衡，外在當然也就會跟著變化，穩定良好的生活習慣超重要，每天喝滿足夠水分，適時補充各種營養元素、早睡早起等等，都是非常重要的關鍵，好的內在調理，外在肌膚才會擁有好氣色。

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▲倩碧,理膚寶水,護姸天使,保養,2023好朋友春日趴,好朋友活動專題,。（圖／品牌提供）

從墨西哥有機農場找到的天然蘆薈，運用專利科技打造蘆薈益生發酵精華，是濃縮超過500次的高效保濕成分，搭配經典玻尿酸、蘆薈水基底，輕盈如果凍般的質地，不管是塗抹肌膚還是拿來舒緩按摩，都不會有負擔。

＃理膚寶水 B5全面修復凝乳，40ml、售價990元

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理膚寶水向來是穩定肌膚的定海神針，這次推出全新凝乳單品，擁有獨家專利TRIBIOMA複合益生精萃、5%維生素B5、積雪草苷等，加速肌膚修護的同時，清爽乳液質地，些微潤澤同時不會過於厚重，修護受損零負擔。

＃護妍天使 益菌生保濕舒緩水凝露，50ml、售價520元

▲倩碧,理膚寶水,護姸天使,保養,2023好朋友春日趴,好朋友活動專題,。（圖／品牌提供）

BenQ旗下保養品牌護妍天使以嚴謹態度製作保養單品，之前推出的水凝乳，絲滑水潤一抹立刻吸收，獨創Yogurtene Balance屏護科技加上專利加拿大燕麥萃取，溫和滋養出健康美肌，迅速修護潤澤，只給肌膚需要的成分，當然可以打造完美狀態。

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2023 ETtoday好朋友春日趴
時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），
捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）
捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）

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