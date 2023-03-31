春季敏感3招自救指南　素顏脫罩好膚質當然要揪好友羨慕

記者李薇／台北報導

春季到夏季很容易有肌膚敏感的狀況，泛紅、乾癢、脫皮等問題出現，抹再多保養都沒效，皮膚科醫生李藝恩就分享3個重點步驟，讓這些煩惱通通消失，素顏也有比上妝更好的肌膚狀態。

Tips 1：避免外界刺激

肌膚是人體很重要的保護屏障，敏弱時，建議要特別注意外在環境傷害，各方面都要小心，把洗面乳換成溫和款，不過度去角質、使用酸類保養，搭配有效不刺激的防曬，同時不隨便亂摸臉部，減少任何致敏的可能。

Tips 2：強化皮膚防線

很多人認為肌膚屏障就是第一道保護機制，但其實更準確的是表層微生態菌叢，建議可以使用專屬保養品，像是清爽的精華液或是乳霜等等，適時補充肌膚好菌，維持生態平衡自然就有保護力。

Tips 3：良好生活習慣

內在調理失衡，外在當然也就會跟著變化，穩定良好的生活習慣超重要，每天喝滿足夠水分，適時補充各種營養元素、早睡早起等等，都是非常重要的關鍵，好的內在調理，外在肌膚才會擁有好氣色。

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