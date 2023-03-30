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錶展直擊／伯爵華美項鍊錶回歸！　精湛裝飾工藝結合製錶獻驚喜

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▲▼Watches & Wonders PIAGET廣編 。（圖／公關照）

▲PIAGET Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊錶，全球限量1件。（圖／伯爵錶提供，以下同）

記者陳雅韻／日內瓦報導

PIAGET（伯爵）在2023年日內瓦舉辦的鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）發表的新品，完全展現製錶與珠寶名家的大膽創意與精湛工藝，結合兩項優勢重現1960年代至80年代的活力，代表作正是Swinging Sautoir項鍊錶、宮廷式雕刻金質手鐲錶，面盤各鑲嵌顏色明亮飽和寶石，亦是伯爵的經典特色之一。

▲▼Watches & Wonders PIAGET廣編 。（圖／公關照）
▲PIAGET Swinging Sautoir 18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊錶。

1957年是創立於1874年的伯爵錶關鍵年分，當時發表厚度僅2毫米的9P超薄手動上鍊機芯，並將此傳奇機芯裝載於貴金屬中，奠定了品牌的展發方向。1969年從巴黎高級訂製服獲得靈感推出一系列金質手鐲錶與長項鍊時計，引領時尚風潮。今年，迷人設計再度回歸，推出3款Swinging Sautoir項鍊錶，全球唯一之作為18K 玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊錶，項鍊由金絲線圈扭織成勻稱扭圈，再組裝成螺旋花紋金質鍊條，製作時間至少130小時，裝飾一顆25.38克拉的凸橢圓形贊比亞祖母綠，垂墜橢圓形錶盤與鑽石、祖母綠流蘇，華美無比，另兩款項鍊錶為18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊錶與土耳其石面盤鑽石項鍊錶。

▲▼Watches & Wonders PIAGET廣編 。（圖／公關照）

▲PIAGET Swinging Sautoir 18K玫瑰金土耳其石面盤鑽石項鍊錶。

不僅扭織金質技法吸睛，1960年代誕生的「宮廷式裝飾」（Palace Decor）也是伯爵引以為傲的經典工藝，其靈感來自製錶工藝中的璣鏤（guilloché）鐫刻飾紋技術，每一道於金質手工雕琢的刻紋都獨一無二，今年運用在不對稱的手鐲錶上，分別為綠松石面盤的手鐲錶，以及刻有形似樹皮和礦脈紋飾面的白蛋白石面盤腕錶、寒霜主題的黑蛋白石面盤腕錶，寶石猶如從金質手鐲中延伸而出，流露神秘魅力。

▲▼Watches & Wonders PIAGET廣編 。（圖／公關照）

▲PIAGET 18K玫瑰金土耳其石面盤手鐲錶（上）與18K白金黑蛋白石面盤手鐲錶。

▲▼Watches & Wonders PIAGET廣編 。（圖／公關照）
▲PIAGET 18K玫瑰金白色蛋白石面盤鑽石手鐲錶。

伯爵展館中全場最貴氣之作，當屬18K白金、鑲嵌80顆總重14.67克拉長型切割藍寶石、14顆約0.68克拉長形切割美鑽、199 顆約20.55克拉祖母綠形切割美鑽的Aura珠寶錶，伯爵歷經逾8個月才覓得適合的寶石，以藍寶石排出迷人的漸變色調，特別採用纖薄鑲爪讓藍寶石與美鑽能散發極致光彩，光是寶石鑲嵌工序就需260多個小時。

▲▼Watches & Wonders PIAGET廣編 。（圖／公關照）
▲全球唯一的PIAGET Limelight Aura系列18K白金藍寶石鑽石頂級珠寶腕錶，搭載自製430P手動上鍊機芯。

寶石魅力也延伸至男錶，伯爵創作黑曜石面盤的Piaget Polo萬年曆腕錶，隨著光影變化流轉出自然的虹彩，輔以鑲嵌藍寶石的錶圈，巧妙結合優雅與個性設計；此外，Piaget Polo萬年曆腕錶另有時髦之選，以18K玫瑰金錶殼搭配礦石綠璣刻雕飾面盤，與正裝或休閒裝扮都能完美搭配。

▲▼Watches & Wonders PIAGET廣編 。（圖／公關照）

▲全球限量18只的PIAGET Polo系列黑曜石面盤藍寶石超薄萬年曆自動腕錶。

▲▼Watches & Wonders PIAGET廣編 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo系列18K玫瑰金礦石綠綠超薄萬年曆自動腕錶。

關鍵字：

Watches & Wonders, 鐘錶與奇蹟, 伯爵, PIAGET

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