2023母親節／10大必買保養特惠組！用過回不去的立刻有感當然要收

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

母親節即將到來，許多百貨都蓄勢待發，紛紛祭出各種優惠折扣，這時候補貨最划算，以下就盤點10大必買組合，不僅單品用起來很有感，價格也夠殺，現在買最省荷包。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油3G大容量組，價值9152元、特價5500元

嬌蘭旗下單品總是從細節就用心，高效成分一抹立刻有感，從原料、萃取到包材的使用，無一不是執行永續經營的理念，讓美肌也成為對地球無負擔的事情，當然要用新台幣支持，其中，熱銷第一的小金瓶大容量50ml再拿化妝水、乳霜、面膜等，無腦入手、輕鬆美肌。

＃迪奧 精萃再生玫瑰微導精露奢寵組，售價12000元

讓許多貴婦愛不釋手的迪奧精萃再生玫瑰系列，真的是用過就不能沒有它，從香味到質地都是滿滿奢華氛圍，雖然是頂級保養卻一點都不會過厚的好吸收，一組直接買入化妝水、精華跟乳霜，還有精緻美妍箱，收藏很可以。

＃sisley 抗皺活膚御緻眼唇霜組，價值8325元、特價6200元

sisley向來是「抗老天花板」，精選珍稀植物萃取成分，尤其是頂級保養更受歡迎，因為效果好，用過的人都不斷會回購，這次眼唇霜組合直接搭配美妍筆，抗老更速效，而且眼霜用完美妍筆還可以持續使用，拉提眼周、臉部排毒都順手，CP值有夠高，絕對必入。

＃肌膚之鑰 精質乳霜經典組，售價18500元

買精質乳霜30ml直接送6ml小瓶裝，搭配其他保養小樣跟化妝包，正是入主頂級保養的好時機，精純質地一抹潤澤有感，隔天細緻的膚況簡直立竿見影，效果超立即，完全不需要按摩就可以吸收，宛如鑽石般的包裝，擺在桌上都能擁有好心情。

＃香緹卡 玫瑰精華組，價值11100元、特價7900元

懂得用美容油的人就知道它有多神，一瓶從頭到腳都可以塗，保養、上妝滋潤度自己調，簡直是量身訂製，香緹卡的五月玫瑰花妍極萃精華油這次買30ml送15ml，買一瓶送半瓶概念，實用度非常高，而且獨特的天然玫瑰香氣，療癒十足。

＃伊麗莎白雅頓 超進化輕感黃金導航膠囊入門組，價值4859元、特價3650元

雅頓旗下各種不同功效的膠囊系列，早就是出了名的好用，尤其是金色款更能全方位呵護，這次直接60顆大容量組合，小小一顆每天打開最新鮮，不用擔心高效成分氧化，輕油質地秒速吸收，帶出門也超省事，簡直旅行小天才。

＃THREE 極致活顏保養組，價值7640元、特價5900元

最懂得療癒人心的THREE旗下極致活顏系列，以大馬士革玫瑰精油貫徹主成分，不僅味道怡人，專屬日式風格的細膩質感，完全讓人愛上它的每個細節，保養瞬間五感全被天然植萃浸潤，例行公事也成為奢華享受。

＃黛珂 小紫家族全能修護組，價值8305元、特價4300元

超微導全能修護精粹在日本一上市，就迅速賣破100萬瓶，拿下黛珂品牌最速銷售冠軍，在日本更是幾乎人手一瓶的「國民精華液」，這次75ml＋12ml*2的小紫瓶，搭配同系列眼精粹跟修護霜，整套用起來美肌效果更加乘。

＃契爾氏 A醇新生發光組，價值9920元、特價5700元

A醇是近年話題保養成分，契爾氏也推出不同濃度的單品讓顧客按照膚質選擇，這次更推出熱賣第一的A醇全能新生抗痕精華搭配超活酵青春精釀露，雙正貨組合買起來爽度很高，平滑肌膚立即有感，隨時隨地保持上鏡膚況。

＃FANCL 膠原年輕超值12送3組，價值25200元、特價19152元

全台限量100組的膠原蛋白飲，不僅完全沒有腥味，比飲料還好喝的口感，針對肌膚膠原蛋白補充的營養能量，細小分子每天一瓶絕對有感澎潤，真的是要買回家囤貨的好物，內外調理雙管齊下，才能全方位逆齡。