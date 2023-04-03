Rosé穿性感睡袍曝肌膚透亮秘密　拎大尺寸旅行袋當最帥代言人

實習記者黃麗頻／綜合報導

南韓大勢女團成員BLACKPINK Rosé先前接棒宋慧喬，成為韓系美妝品牌雪花秀全球代言人，日前飛往紐約參與該品牌的晚宴，對此，Rosé也在IG上分享抵達紐約的照片，只見她一襲性感淡金色的絲綢睡袍，更開箱雪花秀的一系列保養品，不藏私地分享肌膚保養的秘密！

▲Rosé日前在IG開箱雪花秀一系列保養品。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

Rosé曾表示雪花秀代表著童年的氣息，作為全球代言人的她也相當受寵，從洗卸組合、保濕到面膜修護，無一不是該品牌的熱銷產品，其中與Rosé齊亮相的潤燥養膚精華白瓷系列，對她來說更是最具意義；標榜「一抹有感、十秒就亮」，潤燥養膚精華蘊含五種珍稀植萃成分，能從肌底改善肌膚問題，難怪Rosé這麼繁忙，肌膚還能這麼亮，愛用保養品功不可沒！

同樣身為SAINT LAURENT品牌代言人，Rosé在這次赴美的造型中，身穿2023春夏新裝藍白相間的條紋襯衫，手提品牌全新「ES GIANT 絎縫皮革旅行袋」，不僅兼具帥氣與休閒於一身的時尚icon，更是位稱職的代言人！

▲Rosé身穿SAINT LAURENT 2023春夏新款，提著最新手袋亮相。（圖／翻攝自IG@elderordonez1、SAINT LAURENT官網）