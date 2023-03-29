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王陽明睡過席夢思後悔：以前幹嘛省錢？大手筆想幫女兒也買一張

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記者王則絲／台中報導

王陽明今（29日）現身知名床墊品牌席夢思（Simmons）台中概念館開幕記者會，開逛全新以私人美術館為設計主題的絕美新店舖，並搶先試躺。王陽明分享，自從家裡換了席夢思的床墊後，他幾乎是倒頭就入睡，睡眠品質大提升，讓他不禁懊惱：「以前為什麼要省錢買便宜床墊？我現在回不去了。」甚至也正思考要不要幫女兒也買一張，還呼籲席夢思可以出專門給小朋友的床墊。

王陽明今以台灣席夢思首位代言人身份出席台中概念館開幕活動，先前他便曾為席夢思體驗並自導自演過廣告，對於席夢思的床墊，早已睡出心得，活動上他提到，第一次睡席夢思床墊時便體會到明顯的差別，一睡過席夢思就後悔了，不過後悔的是，「以前為什麼要省錢買便宜床墊？我現在回不去了。」讓他也很想幫女兒買一張，所以他玩笑建議席夢思也可以推出給嬰幼童的床墊。

▲席夢思。（圖／品牌提供）

▲王陽明分享睡過席夢思床墊的心得。（圖／品牌提供）

王陽明強調，每個人每天有1／3、1／4的時間在床上，睡眠品質顧好了，身體狀態、心情自然也會好，工作、照顧小孩⋯⋯生活十分忙碌的他，每天最期待的就是躺上床睡一覺，他提到席夢思床墊柔軟但支撐力很夠，躺上去身體可以自然放鬆，能感受到身心都有真正的休息到，以前可能需要調節呼吸、戴著耳塞才好入睡，換了席夢思後，則是倒頭就能睡。

▲席夢思。（圖／品牌提供）

▲席夢思。（圖／品牌提供）

▲席夢思。（圖／品牌提供）

▲席夢思台中概念點開幕。（圖／品牌提供）

席夢思台中概念館為全台第三間概念館，於多元藝術人文聚集的台中，品牌便以美術館的概念來打造，店中採用「光與影」的主題設計，利用水波紋燈與水波紋牆面，製造沉靜安穩的感受，一進店中矗立至挑高天花板的金屬格柵，則是源於床墊獨立筒的概念，店內更處處擺放了藝術家簡明正Attilio Chien的作品，空間迷漫宛如藝廊般的質感。

一間飯店的入住體驗，「床好不好睡」是很重要的一環，台中林酒店所使用的床墊正是席夢思的床墊，是許多旅客們願意一再回訪的原因之一，台中虹夕諾雅谷關飯店，亦是使用席夢思床墊。IHG洲際酒店旗下的阿里山英迪格酒店，為近期話題超夯的新飯店，所使用的則是舒達名床（Serta）。

▲IUJennie。（圖／IG）

▲IUJennie。（圖／IG）

▲Jennie與IU家中都是使用海絲騰床墊。（圖／翻攝自IG）

說到高端價位的名床，便不能不提到先前爆紅的Hästens 海絲騰床墊，它不只是瑞典皇室唯一指定的供應商，同時也是眾多巨星家中床墊的首選，像是BLACKPINK的Jennie，以及歌手IU（李知恩），就曾在影片中曝光家中的床墊正是使用海絲騰床墊，這要是沒有驚人的財力可負擔不起。

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關鍵字：

王陽明, 席夢思

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