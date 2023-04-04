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「人間清醒」楊冪10個愛情金句：我先愛好自己，再來愛你

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文／妞新聞

演藝圈的「霸氣女王」楊冪大冪冪，近期在微博之夜上與曾經搭檔拍攝《仙劍奇俠傳3》的胡歌世紀同框，戀愛史又被網友翻出來討論，2018年與前夫劉愷威離婚的她，看待愛情其實相當通透，也曾分享過不少自己的愛情觀，被譽為「人間清醒」，每句都自帶「大女主氣場」，如果在感情裡總是充滿不自信，或是易淪為戀愛腦的妞妞們，很值得一看啊！

▲楊冪（圖／微博@嘉行楊冪工作室，下同）

楊冪霸氣愛情金句

1．我先愛好自己，再來愛你

很多人在談感情時，太容易去考量對方的心情，而選擇隱忍自己的情緒，而逐漸失去自我。但到底要怎麼愛自己呢？楊冪的回答是：「不要被愛綁架，關注自己的感覺，關注自己的情緒，我們又沒有強加別人，只是我們更愛自己而已，我先愛好我自己，我再來愛你」。提醒戀愛中的女生，別被精神控制，也別被一直吊著，專注一下自己，多愛自己吧！

2．你想幹嘛就幹嘛，你要把自己放在第一位

勇敢去愛，瀟灑離開，不要戀愛腦！有著豁達愛情觀的楊冪說：「有時候那個人確實就是你唯一的解藥，你不用老是壓抑自己，自我否定說也可以不用，也沒關係！就要勇敢一點啊，我喜歡你就行，我現在喜歡你就行，我不管你喜不喜歡我，但有一天，你要是把我對你的喜歡都消耗完了，就掰掰。我也不遺憾，因為我覺得我該付出的、該努力的都努力了，但結果不好，我也認了」。

3．人生很長沒必要為了愛情迷失自己

生活的方式有很多種，不是只有愛情，愛情雖然很美麗，但它不能是你的全部，人生很長，沒有必要為了愛情迷失自己。

4．女孩子當然要多對自己好一點

不管是男生還是女生，可能都會有各自的壓力和辛苦，所以我覺得，女孩子當然要多對自己好一點。如果沒有富養你的家庭，就努力賺錢富養自己。

5．談戀愛就不應該複雜

「人家會不會覺得我年紀大？」、「人家會不會是因為我有錢才跟我好？」、「人家會不會覺得我是楊冪才跟我好？」楊冪認為，如果談戀愛天天都在想這些，那不累死？「如果他是因為我有錢跟我好的話，我可太開心了，因為我有錢。」

6．你得要先更好，才能吸引更好的能量

「你若盛開，蝴蝶自來」楊冪分享自己在愛情裡很相信吸引力法則，你得要先更好，才能吸引來更多更好的能量和氣場。

7．我可以做的事可多了，幹嘛非得要把時間花在你身上

很多人在結束一段感情，明明對方已經不愛了，自己卻還放不下。楊冪則說：「有啥好聯繫的，做啥呢？我沒自己的生活嗎？我沒自己的事幹嗎？我沒自己的朋友嗎？我可以做的事多了，幹嘛非得要把時間花在你身上？不談就不談，我認，我撤，祝你開心幸福。」不要為了不值得的人持續消耗自己。

8．「你們倆的事是你們倆的事，別扯到我」

在談感情時，「前任」的話題似乎是一種禁忌，但又會讓人特別好奇。楊冪是這樣看待現任的前任：「你們倆的事是你們倆的事，別扯到我」不要主動追問前任，也不要輕易把自己代入。

9．我才是那個人脈吧

曾在節目上被問到，你會不會把前任當成人脈？楊冪霸氣回應：「我才是那個人脈吧！」那幫嗎？「不幫！」

10．合則來不合則散

合則來不合則散，人生本來就沒有不散的筵席，用自己舒服的方式生活有什麼錯？

【延伸閱讀】

「回看是件極其沒有意義，且浪費時間的事情」楊冪10大人生金句，讓迷茫的你變更強大

微博之夜吃瓜5亮點！《仙劍》胡歌、劉亦菲隔18年同框、王鶴棣&虞書欣被解鎖唇語

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 楊冪, 愛情, 金句

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