錶展直擊／陳昊森送伯爵總部鳳梨酥　回台伴手禮「問信用卡額度」

▲伯爵形象大使陳昊森與伯爵第四代傳人Yves Piaget在錶展相見歡。（圖／伯爵錶提供，以下同）

記者陳雅韻／日內瓦報導

於瑞士日內瓦舉辦的2023鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders）邁入第3天，男星陳昊森以伯爵（PIAGET）大使身分現身伯爵展館，言談間藏不住興奮之情，他從一下飛機就開始開心大叫：「山頂有雪，有雪！好美的風景。」進錶展見到解封後無需帶口罩的全球買家、媒體，讓他有解放的感覺，懂禮數的他還特別帶台灣名產鳳梨酥送給品牌總部高層，難怪受寵。

▲陳昊森首度造訪瑞士日內瓦錶展，有回到伯爵大家庭的感覺。

陳昊森現身錶展，與伯爵第四代傳人Yves Piaget相見歡，讓他有回到品牌總部大家庭的溫馨感，此行他在瑞士停留一周工作兼旅遊，是否想買瑞士伴手禮回台？他笑著說：「（錶展）這裡？我要打電話問信用卡額度，但巧克力可以啦！」他手上戴的是PIAGET Polo系列18K玫瑰金孔雀綠日期顯示自動上鍊腕錶，是他心中的完美選擇。



▲陳昊森戴PIAGET Polo系列18K玫瑰金孔雀綠日期顯示自動上鍊腕錶（左）930,000元，Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石戒指207,000元。

▲陳昊森許願未來瑞士伴手禮是當年新錶。（影／記者陳雅韻攝）

流行一陣子的綠色錶款今年依然各有詮釋，沛納海（Panerai）今年主力落在Radiomir系列，首次將採用羅馬數字、阿拉伯數字時標交錯設計並配備軌道式分鐘刻度外圈的加州面盤置入45毫米錶徑款式，推出綠色漸變色的Radiomir California腕錶，配上全新手工打磨處理的Brunito eSteel™材質錶殼，流露復古質感。





▲沛納海Radiomir California腕錶45毫米加州面盤款，378,000元。（圖／沛納海提供）

去年萬寶龍（Montblanc）1858系列Iced Sea日前顯示自動腕錶的綠色款與藍色款令人印象深刻，今年新增冰河灰色款，但有別於舊款設計，以彩色雷射鐫刻技術於錶背呈現德魯峰、艾格峰與大喬拉斯峰景致，並將3只錶組合為限量版禮盒套組，收藏於盒內飾有白朗峰浮雕的精緻錶盒。





▲萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示自動腕錶限量禮盒套組，365,000元。

而今年錶展最青春洋溢的綠色錶，是Oris與迪士尼科米蛙合作的ProPilot X Kermit 聯名錶，以鈦合金的ProPilot X Calibre 400腕錶為基礎，採用與科米蛙顏色相似的綠色錶盤，細看6時位置的日期窗，每個月的第一天都會出現科米蛙圖案，藉由「Kermit Day」提醒佩戴者可以輕鬆愉快一下，幽默設計相當可愛。





▲Oris ProPilot X Kermit Edition，136,000元。（圖／Oris 提供，以下同）





▲Oris ProPilot X Kermit Edition腕錶在每月第一天日期窗顯示科米蛙圖案。