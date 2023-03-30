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小S太凍齡穿學生服被讚「根本18歲」！自曝「家裡地位變高」婆婆狂誇

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▲▼ 小S太凍齡穿學生服被讚「根本18歲」 。（圖／記品牌提供、翻攝小S IG）

▲小S成為資生堂頂級保養系列首位國際代言人。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、翻攝小S IG

資生堂國際櫃頂級保養系列「極上御藏」推出2款重量級新品，更找來「IPSS國際巨星」小S徐熙娣代言，29日上市活動也請到小S現身。她現場除了分享保養秘訣，教大家如何和她一樣養出凍齡少女肌和「巨星光」，也自曝接下代言人後在家地位變高，婆婆甚至誇她「很偉大！」 

▲▼ 小S太凍齡穿學生服被讚「根本18歲」 。（圖／記品牌提供、翻攝小S IG）

資生堂近日宣布小S成為頂級「極上御藏系列」代言人，更是首位橫跨台灣、新加坡、馬來西亞的國際代言人，很符合她「IPSS國際巨星」的氣勢。一身優雅全白褲裝現身記者會現場的小S，談到成為品牌的首位國際代言人，她笑說想成為國際巨星，首先要夠紅，氣場也要夠強大，而且還要能散發出「巨星光」。

她更自曝，成為資生堂代言人後，不僅肌膚變得更好，連在家地位也變高！因為婆婆一直都是資生堂的愛用者，自從知道小S接下頂級保養系列的代言後就一直誇她好厲害，甚至當小S送婆婆一組產品後，婆婆更驚呼「熙娣～妳好偉大！」讓她笑說「我總覺得現在我婆婆看我的眼光，好像帶著一種尊敬」。

  

已是40+且身為3個孩子的媽，她的肌膚依舊細緻，還透亮到會發光，狀態甚至比很多年輕女生還好，先前到韓國旅遊時穿上高中制服扮學生妹，不僅讓當地店員驚呼「看起來就是高中生」，美照一po網更被大讚「根本18歲」、「被嚇到，也太無違和感」，臉上的「巨星光」更讓品牌老闆合照時都忍不住驚呼「妳皮膚真的很好！」

她就分享自己最在意的就是肌膚是否透亮和要有好氣色，「即使你再瘦或身材很好，可是皮膚一蠟黃，看起來就會顯老，所以我個人很在乎皮膚的氣色和亮度、澎度。」而從產品上市前她就持續使用新的珍珠光持妝乳，現在出門就只擦這個，但皮膚自然透出的亮讓身邊朋友都以為她有化妝，說她「散發出很有質感的光采」

她認為要維持肌膚的年輕感比維持年輕心靈更難，因為肌膚除了要挑對保養品，為了維持好狀態還要做很多事。像是她就提醒所有女生，「一個禮拜一定要有3次是大噴汗的狀態，整個臉才不會那麼浮腫，氣色也才會好！」不管是逼自己運動，或是去蒸氣浴、去烤箱流汗都可以。而維持心靈的年輕她認為相對來說很簡單，「像我心靈上，只要下班的時候喝杯酒，整個就覺得人生其實還滿好過的！」不改幽默的發言讓全場也笑翻。

最近正巧處於天氣多變的換季時節，她也分享自己的換季保養守則。她認為只要挑對保養品，一年四季都能使用，但如果冬天覺得特別乾，或是去到比較寒冷或乾燥的國家，需要更有滋潤感，她就會用極上御藏的傳奇霜，晚上睡前當作面膜一樣厚敷，早上起來後洗掉或擦掉，皮膚就會非常嫩。
 

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關鍵字：

女星, 小S, 徐熙娣, 保養, 護膚, 凍齡, 秘訣, 資生堂, 極上御藏

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