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神凍齡！營養師揭楊紫瓊「一日菜單」，學她吃出最佳狀態

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▲▼營養師揭楊紫瓊「凍齡一日菜單」 。（圖／翻攝自IG/楊紫瓊）

▲楊紫瓊三餐幾乎都以原型食物為主。（圖／翻攝自IG/michelleyeoh_official、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

60歲楊紫瓊成為奧斯卡首位華裔影后，除了演技備受肯定外，她的外表更是看不出年齡，除了保有運動習慣外，她的三餐飲食更有學問，讓她完全看不出歲月痕跡，跟著營養師高敏敏一起來了解！

▲▼營養師揭楊紫瓊「凍齡一日菜單」 。（圖／Pexels）

#早餐：燕麥片+牛奶或咖啡，或是燕麥片+蜂蜜+葡萄乾+咖啡

早餐內容物有澱粉但高纖、低熱量，若不想吃麥片，也可以其他未精製澱粉做替換，像是地瓜、芋頭、南瓜、糙米、玉米等都是不錯的選擇。

而蜂蜜比起其它的精緻糖來說多了一些微量的礦物質跟營養元素，裡面的葡萄糖及果糖可以補充能量，另外新鮮的葡萄曬乾後會產生更多營養物質，像是類黃酮、酚酸、槲皮素等優秀抗氧化物，少量攝取幫助增加身體保護力。

早餐搭配黑咖啡也是好選擇，黑咖啡熱量低，適量喝、正確喝還能幫助增加新陳代謝、保持清醒、提升工作效率、燃燒脂肪、抗氧化等等。

▲▼營養師揭楊紫瓊「凍齡一日菜單」 。（圖／Pexels）

#午餐：大蒜羅勒義大利麵+新鮮沙拉，或雞肉沙拉+水果

用高纖和低脂蛋白質取代紅肉，補充適量澱粉及蛋白質之外，還有膳食纖維及植化素，整個中餐組合看起來就是很營養均衡的一餐。

▲▼營養師揭楊紫瓊「凍齡一日菜單」 。（圖／Pexels）

#晚餐：龍蝦（低脂海鮮蒸蔬菜）+紅酒（少量） 或是魚肉+雞肉搭配白飯+蔬菜

晚餐菜單組合也很健康均衡，唯一需要注意的就是酒精需適量，營養師高敏敏分享，喝酒=就等於喝油，而且酒精濃度越高、熱量也越高！建議平常以水為主，而且多喝水可以避免飢餓感。

楊紫瓊除了擇食之外，每天都會進行鍛鍊，像是游泳、瑜珈、快走等運動，來維持自己的靈活性，營養師解釋，想要有效瘦身，最好的方式就是飲食搭配運動，以運動訓練身體不同部位，幫助維持完美體態。

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關鍵字：

楊紫瓊, 飲食菜單, 凍齡

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