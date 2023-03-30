摘下口罩也零暗沉！「春季美白新品」集合，實現勻亮好氣色

記者曾怡嘉／綜合報導

為了迎接春暖花開的季節與卸除口罩的日常，快趁現在將透白明亮肌養起來！趕走暗沉悶垮的肌膚，實現煥然一新勻亮好氣色的保養神器，全部在這裡！

▲Melvita 海洋光萃亮白霜，50ml，2,480元。

添加美白趨勢成分 PHA，3%的濃度能每天為肌膚溫和煥新、代謝角質，使膚質更細緻勻亮。同時兼具優秀的保濕能力，為肌膚帶來長效 24 小時保濕效果，雪白奶酪細緻滑順凝霜質地，特別適合夏天無負擔的使用。

▲黛珂 瑩潤粹白 光燦新生精粹，40ml，4,300元。

黛珂第7代升級美白精華，除了明星成分麴酸以外，首次添加夏白菊淬取液，幫助深層滋潤肌膚並賦予透明感，無論是局部斑點或針對全臉美白，都能獲得良好的修護。

▲專科 極效服貼美白淡斑面膜，4片入，399元。

添加天然植萃白當歸、富士櫻花萃取、山茶花萃取，與傳明酸、甘草萃取、維生素C衍生物，幫助肌膚淘汰老舊角質、改善黑色素沈澱。

▲DHC 美肌亮白健康水，180ml，420元。

添加美白傳明酸以及保水力優秀的植物萃取保濕成分，將角質層的每個角落注入滋潤，防止肌膚流失水分，實現柔軟彈嫩的嫩白美肌。

▲克蘭詩 氧氣亮白淡斑水凝霜，50ml，2,700元。

添加加勒比櫻桃和桃金孃植萃，搭配高濃度維他命C與紅藻，提升肌膚亮度，輕盈的凝霜質地，迅速吸收不黏膩，且一瓶3用，當作面霜、急救面膜、晚安面膜都很可以。