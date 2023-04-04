3種簡單不費力的「襪子收納法」　時髦出門不怕穿錯襪

記者陳美伶／綜合報導

襪子是日常穿搭的必備單品，但是襪子的收納往往讓人感到困擾，尤其是當襪子堆積成山時，找起來會十分麻煩。平時就要養成有整理好的習慣，透過3種簡單不費力的收納法，維持襪子的整潔，也不怕急急忙忙出門而穿錯襪。

捲圈收納法

捲圈收納法是最適合懶人的收納法，只要將成對襪子捲起來。放進一格一格的收納盒中就好，讓空間看起來乾淨舒服，這種方法還可以避免襪子變形或褶皺，因為襪子的整齊捲疊可以減少摩擦和壓力。

▲將襪子一格一格收納方便又乾淨。（圖／小紅書@宝藏佳佳、taobao@愚生家居）



分隔收納盒在家居店都能找到，也可以自己購買收納箱，使用紙板或是塑膠分隔板做出想要的隔層，這樣的規畫空間也適用於內褲、毛巾與輕薄衣物收納。

折疊收納法

折疊收納法適合於厚款的毛襪或是中、長襪，只要將襪子對摺起來直接放進收納盒或抽屜中即可，較長的款式可摺三摺，將喜歡的圖案露出來，這種方法可以保持襪子的形狀，也方便拿取與穿搭，整齊排列的畫面也非常療癒。

夾子收納法

夾子收納法其實就像洗完衣服的晾衣方式，用曬衣夾把襪子一個一個夾起來，這種方法很節省空間，也能更快速找到想穿的襪子，也可以購買有襪子形狀的衣架，直接掛在衣櫃，既美觀在挑選時也非常方便。

▲襪子形狀的衣架非常美觀，可當家中的裝飾小物。（圖／IG@___haru29、@etsuko_stone）