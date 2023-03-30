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CASETiFY「台中中友店」3／31開幕！5大亮點搶先看：限定款、優惠公開

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記者王則絲／台中報導

3C配件品牌CASETiFY選址於台中開設台灣第二間門市，台中CASETiFY STUDiO品牌概念店將在3月31日於中友百貨C棟2樓正式開幕。今（30日）《ET FASHION》先行帶逛，率先整理5大亮點，包括台中店獨家搶先販售的「黏黏怪物」台灣限定手機殼、店內設置《創意由你而生！》藝術家合作展示牆、特殊設計的櫃檯⋯⋯。

▲casetify（圖／品牌提供）

▲casetify（圖／品牌提供）

▲台中CASETiFY STUDiO品牌概念店將在3月31日於中友百貨C棟2樓正式開幕。（圖／品牌提供）

＃台中CASETiFY STUDiO品牌概念店佔地60多坪

去年9月台北信義新天地A11開設首間CASETiFY STUDiO品牌概念店，開幕前期引發瘋狂的排隊人潮，至今仍時常需要排隊入場，時隔近半年時間，CASETiFY 正式宣布將插旗台中中友百貨，開設第二間概念店，60多坪的空間，比起台北的概念店寬敞許多。

＃搶先販售的「黏黏怪物」台灣限定手機殼

黏黏怪物研究所 X CASETiFY聯名系列當中，特別為台灣推出了限定款設計，台中CASETiFY STUDiO將在開幕時搶先開賣，台北門市則會在4月中才開始販售。

▲casetify。（圖／記者王則絲攝）

▲台中CASETiFY STUDiO品牌概念店搶先販售限定款。（圖／記者王則絲攝）

＃店內設置《創意由你而生！》藝術家合作展示牆

店內以「創意由你而生！」作為開幕主題，邀請來自台灣的藝術創作者們，運用CASERiFY的手機殼打造創意作品，並陳列於店內的展示牆，讓民眾可以近距離欣賞，包括時尚造型師Jenn Lee、室內設計師蜜絲灑可可、插畫家小黃間⋯⋯都參與此次企劃，每一款都很有辨識度，可惜的是，這些手機殼就沒有另作販售，僅供現場展示，為台中店的一大必看特色。

▲casetify（圖／品牌提供）

▲casetify。（圖／記者王則絲攝）

▲《創意由你而生！》藝術家合作展示牆。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

＃店內特殊角落

台中CASETiFY STUDiO不只在空間比較寬廣，還做了設計巧思，將結帳櫃檯窗口做成了CASETiFY手機招牌的邊框，非常可愛。此外，店內設置「貼膜專區」，只要購買手機保護膜，便可在現場請專業人員幫忙貼上。店外還擺放了「黏黏怪物」巨大公仔，可以讓民眾在這邊拍攝美照。

▲casetify。（圖／記者王則絲攝）

▲casetify。（圖／記者王則絲攝）

▲店內櫃檯、貼膜專區以及店外打卡拍照區。（圖／記者王則絲攝）

＃開幕慶優惠

開幕首6日（3月31日至4月5 日）2件或以上指定商品8折，此外，單筆消費金額滿新台幣2,500元可獲得爆米花1份、滿新台幣3,500元可獲得CASETiFY Logo彩珠手機吊飾。

另一歐美知名手機殼品牌BURGA，也於近日宣布正式進軍台灣，於蝦皮商城開設官方線上旗艦店。

BURGA來自歐洲立陶宛，創立於2016年，時髦的設計風格獲得眾多歐美名人喜愛，包括泰勒絲（Taylor Swift）、露西海爾（ Lucy Hale）、伊莉莎白吉利斯（Elizabeth Gillies）⋯⋯皆是粉絲。BURGA的設計靈感來自於生活，從簡約風格到華麗的渲染印花，富有多樣選擇，採用熱昇華技術來呈現完美印花，使色彩飽滿鮮豔、不易掉色，耐用度高成為其特色之一。

▲Casetify、Burga 。（圖／品牌提供）

▲Casetify、Burga 。（圖／品牌提供）

▲BURGA正式登台開設官方線上旗艦店。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

CASETiFY, 台中, 台中中友百貨

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