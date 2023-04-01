韓韶禧、Jennie出鏡率最高出遊「拍照姿勢」　簡單1招女明星感拉滿

編輯／JJ

每次出遊拍美照，往往拍了數百張還挑不到滿意的照片，但這也不能全怪罪給掌鏡的男友或閨蜜，面對鏡頭感到尷尬、擺不出自然的姿勢，也是一個大問題。韓女星韓韶禧、Jennie⋯⋯私下出遊照中，有一招拍照姿勢出鏡率超高，現在學起來，在這最適合戶外野餐、參加2023好朋友春日趴的涼爽春季，一定有機會用上！

面對鏡頭比較不自在的朋友們，坐著時還能放鬆一些，但要拍攝全身照時常常會有肢體看起來僵硬、不協調、呆呆的問題，觀察女明星分享的私下美照，會發現像是韓韶禧、Jennie⋯⋯都很喜歡用「一招拍照姿勢」。

那就是將身體轉到側面90度，或是再多轉一些露出背部，接著將頭往鏡頭轉，這個動作不只可以顯身體曲線，能修飾正面看起來太寬、太魁武的問題，還是一個非常好的「曬包」動作，像是「鄭氏姊妹花」Jessica和Krystal也都用過這一招，成果看起來相當自然。

如果還是覺得哪裡不自在的話，可以學韓韶禧找面牆扶著、輕輕翹起一隻腳，或是學Jennie蹲著手扶雙腿，或是舉起手擺拍；不喜歡看鏡頭的話，將頭轉過來後看向鏡頭斜後方也可以，露出更有自信的半邊臉；將動作與步伐結合，捕捉髮絲飄逸的瞬間，能拍出更少女的氛圍，可以看看Joy的示範，側身望向鏡頭，可愛又有女人味。下次出遊不知道站姿怎麼拍出好看照片的女孩，不妨試試看這一招，慢慢找出自己最喜歡的角度吧。

2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），

捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）

捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）



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