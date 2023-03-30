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連法國廚師都被收服！有機天然清潔液去除重油汙超輕鬆

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記者李薇／台北報導

不少人為了做到居家完美清潔，都會使用強勁化學成分，以趕走頑固的髒污跟水垢，但其實天然成分也可以做到很好的潔淨效果，以下就盤點多款厲害居家清潔單品，即使是重油汙，也可以輕鬆掃除，天然成分用起來更安心。

＃藍牌碧歐馨 廚房重污強效清潔劑，1L、售價350元

▲藍牌碧歐馨,法鉑,Fer à Cheval,法拉夏,黑皂液,居家,清潔,。（圖／品牌提供）

▲藍牌碧歐馨,法鉑,Fer à Cheval,法拉夏,黑皂液,居家,清潔,。（圖／品牌提供）

連法國廚師都被它收服的廚房重污強效清潔劑，黑瓶設計看起來就很專業，99% ECOCERT天然有機認證、草本配方搭配檸檬精油，像是烘烤污漬、抽油煙機等重油汙區域，都可以一噴搞定，身為主婦不想用力刷鍋子，這一瓶直接威爆。

＃法鉑 橄欖油黑肥皂，1L、售價880元

▲藍牌碧歐馨,法鉑,Fer à Cheval,法拉夏,黑皂液,居家,清潔,。（圖／品牌提供）

從法國紅到台灣的黑皂液，擁有超強清潔力，因為是從橄欖油皂化濃縮的天然成分，100%純植物油製作，無香精、色素、防腐劑，完全不用擔心化學殘留，而且不只是浴室清潔，地板使用也可以輕鬆去除油污，特殊橄欖多酚香氣，還有驅除蚊蟲效果。

＃Fer à Cheval法拉夏 黑皂液，500ml、售價1470元

▲藍牌碧歐馨,法鉑,Fer à Cheval,法拉夏,黑皂液,居家,清潔,。（圖／品牌提供）

在法國經過認證、保留傳統工藝製作的法拉夏同樣也有黑皂液單品，不僅可以用於居家各種地板、窗戶、浴室清潔，還可以用來洗車也溫和又有效，銀器、飾品整理也能夠使用，連寵物洗毛都可以搭配，一瓶萬用超厲害。

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關鍵字：

藍牌碧歐馨, 法鉑, Fer à Cheval, 法拉夏, 黑皂液, 居家, 清潔

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