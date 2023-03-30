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陳庭妮現身哽咽談父：我會擁抱智慧　強忍淚水站台New Balance

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▲▼陳庭妮出席New Balance跑動基地活動。（圖／記者李毓康攝）

▲陳庭妮談到父親哽咽。（圖／記者李毓康攝）

記者鮑璿安／台北報導

女星陳庭妮父親傳出欠稅遭看守所執行管收，今（30日）她仍敬業出席運動品牌New Balance活動，被問到事件的最新情況，難掩激動心情紅了眼眶，陳庭妮哽咽說出：「我會擁抱智慧 ，希望這件事順利度過，作為子女都希望父母可以平安。」

昨日爆出陳庭妮父親因欠稅418萬被關進看守所，她心情複雜，語帶哽咽回應：「現在就是像昨天說的，目前請律師協助處理，很抱歉因為家裡私事而占用媒體的公共資源。」也說未婚夫胡宇威這段時間一直有陪伴她。

▲▼陳庭妮出席New Balance跑動基地活動。（圖／記者李毓康攝）

▲陳庭妮按照計劃出席New Balance跑動基地活動。（圖／記者李毓康攝）

陳庭妮穿著Fresh Foam X 880鞋款替品牌站台跑動基地，她說只要有了一雙跑鞋，全世界都是運動場，也提到自己和胡宇威都是運動重度患者，更是彼此的老師，自己擅長需要肌肉耐力的馬拉松運動，胡宇威則是偏好重量訓練，而運動裝備更是重要，要符合機能性，才能保護身體。本季嶄新的Fresh Foam X More v4 鞋款，持續搭載了品牌獨家中底科技 Fresh Foam X，品牌跑動基地在台北統一時代百貨2F夢廣場，帶來跑動體驗車以及各種關卡，感受運動氛圍。

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關鍵字：

陳庭妮, 運動, 跑鞋, New Balance

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